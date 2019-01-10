柬埔寨童心臟破洞 馬偕醫助扭轉人生

2019-01-10

記者林惠琴／台北報導

馬偕醫療團去年9月赴柬埔寨義診，急診醫學科醫師李肇雄發現當地一名10歲男童Tola心臟功能異常，但限於現場設備不足，掏出口袋內500美元叮囑對方到大醫院檢查，原來他的心臟破了個洞，放任不理恐活不過30歲，所幸協調來台手術已順利修補，成功扭轉一生。

放任不理 恐活不過30歲

中華民國心臟病兒童基金會副執行長、馬偕醫院心臟科資深主治醫師陳銘仁表示，Tola去年12月中旬來台，體型十分瘦小、僅20公斤，並有易喘、胸廓變形等狀況，經檢查發現心房中膈缺損大小達到4.6公分，影響瓣膜關閉功能，並合併肺動脈高壓，導致血液逆流，由左往右流動的血量太大，右心房、右心室持續擴大過度負荷，加上時間太久，已有心臟衰竭現象。

陳銘仁指出，原本心房中膈缺損可以心導管方式關閉破洞，但目前最大型號的心房中膈關閉器僅到4公分，小於Tola的4.6公分缺口，因此只能採取手術方式。

馬偕兒童醫院心臟血管外科主治醫師徐綱宏指出，整個手術歷時3個半小時，包含心房中膈缺損修補、二尖瓣膜與三尖瓣膜修補手術，術後隔天就拔管，並持續調整藥物，控制心臟衰竭，做好出院準備。

心房中膈缺損 手術修復

陳銘仁說明，心房中膈缺損是先天性心臟病，目前原因不明，可經新生兒心臟超音波檢查發現，全球各地發生率均在千分之1至2。臨床統計，若出生時缺損為0.8至1公分，36%有機會自行閉合，0.6至0.7公分可達64%，0.4至0.5公分上看86%。

不過，陳銘仁補充，萬一缺損大於1公分，自行閉合機會較小，若未超過3至4公分，可透過心導管關閉破洞，超過則須手術修補。

Tola術後恢復良好，易喘症狀明顯改善，走路比以前快，過去不敢跑步，未來則坦言會想要「跑跑看」。

Tola媽媽說，遇到孩子生病的事，在沒有遇到這些善心人士之前，她的生活沒有希望，現在一切都有了希望，十分感謝所有提供援助的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/