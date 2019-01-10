肥胖求助中醫 18個月減32公斤

記者吳亮儀／台北報導
39歲林先生從小就是肥胖兒，20歲時體重高達100公斤、34歲時更重達140公斤；兩年多前因嚴重胃食道逆流和呼吸不順等健康狀況亮紅燈，因口服西藥沒改善、求助中醫調理一年半，成功從129公斤降到97公斤，瘦了32公斤。
最重曾達140公斤 BMI指數43
根據衛福部定義，身體質量指數（BMI）超過24是體重過重、超過27是肥胖、超過40就是「病態性肥胖」。
林先生昨天到長庚醫院分享他的心路歷程，他說，小學就已經很胖了，長大還因肥胖而免服兵役，幾年前體重最重達140公斤，BMI指數達到43，除了胃食道逆流，還有呼吸不順暢、腰痠背痛、肩背發麻、淺眠等問題。
桃園長庚醫院中醫內兒科主任江昆壕指出，中醫認為肥胖是一個「陽虛陰實」的複雜病態，「陽」是指功能，「陰」是指物質，就是代謝脂肪的功能不足，是「陽虛」，而導致脂肪堆積，是「陰實」，其中牽涉到五臟六腑功能失調、氣血津液失常與陰陽失衡，因而造成體重不正常上升。
江昆壕說，治療林先生須先補養臟腑陰陽與調理氣血津液，恢復臟腑陰陽與氣血津液的正常功能狀態。治療方式採用桂枝湯、平胃散、溫膽湯、五苓散、苓桂朮甘湯、濟生腎氣丸、四逆散、桂枝茯苓丸等方劑，主要是活血化瘀、化濕濁、燥濕化痰、補陽及調和肝脾等，再搭配其他單味中藥，每日服用3次，並配合飲食與生活方式調整。
醫師建議別熬夜 別吃甜食麵食
林先生說，減重後，現在大多數的身體不適症狀都消失了，生活品質也改善，高尿酸血症、脂肪肝和脂肪性肝炎也都獲得控制。
江昆壕說，現代人飲食習慣和不良的生活作息容易導致肥胖，建議有肥胖困擾的民眾不要熬夜，不要吃冰、甜食、麵食和含糖飲料，配合中醫藥幫助，減肥可事半功倍。
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▲林先生最胖的時候，體重高達140公斤。（林先生提供）
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▲林先生從129公斤減重到97公斤，以前的牛仔褲看起來已太大件。（記者吳亮儀攝）
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▲中醫認為肥胖是一個「陽虛陰實」的病態，因此會使用活血化瘀、化濕濁等中藥。（記者吳亮儀攝）
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