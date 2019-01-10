子宮內膜異位會遺傳 家族9姊妹都罹病

2019-01-10

記者林惠琴／台北報導

坊間盛傳「吃冰、喝豆漿會造成子宮內膜異位症」，但醫師表示，遺傳是最直接的影響因素，像是一名29歲女性，家族中多達9位姊妹均是子宮內膜異位症患者，民眾可提高警覺。

吃冰喝豆漿風險高 醫稱是迷思

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，不少民眾認為吃冰、喝豆漿會增加罹患子宮內膜異位症的風險，其實是迷思，遺傳反而是最直接的因素，家族中若有人罹患子宮內膜異位症，其他女性發生率就會倍增。

29歲的家琪（化名）長期有經痛困擾，甚至有一次痛到無法出席表妹的婚禮，就醫檢查確診為子宮內膜異位症，在家族聚會聊到此事時，發現親姊姊及表姊、表妹總共9個人，竟然都是子宮內膜異位症患者。

劉偉民指出，女性罹患子宮內膜異位症的機率約1成，並有3成會在治療後復發，其中，約1%至2%會轉變為癌症。研究顯示，卵巢癌患者中，同時患有子宮內膜異位症比率高達25%，等於每4人就有1人。

台北榮總婦女醫學部主任王鵬惠說明，治療子宮內膜異位症時，必須考量患者未來是否有生育需求，原則上先採取藥物治療，以改善疼痛、抑制疾病進程為目標保留卵巢功能，目前健保也將新型口服黃體素納入給付，可減少副作用與復發率。

不過，王鵬惠也提及，若藥物無法改善、疼痛非常嚴重或病灶過大時，則要接受手術治療，但除非女性進入更年期，否則有荷爾蒙分泌，子宮內膜異位症就有機會復發，術後5年內復發率高達50%以上，恐再受手術之苦，並可能重複手術導致卵巢受損，甚至出現早發性停經。

劉偉民提醒，子宮內膜異位症是一種進行性疾病，若輕忽症狀未及早治療，病情將日趨嚴重，後續治療也會變得困難，建議有家族史者若出現經痛、性交疼痛、經期腹瀉等症狀，應儘速就醫檢查。

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