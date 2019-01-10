5歲童不刷牙 蛀牙蛀到細菌感染

2019-01-10

記者蔡淑媛／台中報導

5歲的黃小弟因發燒、左臉頰腫得像麵龜，又紅又痛，家人帶去就醫，發現是左上第一乳臼齒蛀牙，蛀到細菌感染，罹患「早期嬰幼兒齲齒合併蜂窩性組織炎」，住院接受抗生素治療5天控制感染後，醫師檢查他的口腔狀況發現，有半數乳牙都蛀牙了，原來都沒有好好刷牙及做好口腔衛生。

中國醫藥大學兒童醫院牙醫師洪仲銳指出，嬰幼兒齲齒並不少見，特別是幼童不會表達不舒服，家長不易察覺，乳牙齲齒進展快速，若細菌感染嚴重，即併發蜂窩性組織炎，甚至敗血症。

嬰幼兒齲齒 併發蜂窩性組織炎

該院幼兒牙科門診中，就有6、7成是齲齒就醫，甚至引發蜂窩性組織炎。

根據國健署最新統計，我國3歲兒童齲齒率達61%，到了6歲，齲齒率更高達79%。洪仲銳說，原因在於家長沒有好好教孩子刷牙，此年齡層的孩童愛吃零食、吃飯吃很久，以及家長認為「乳牙蛀掉沒關係、反正會換恆齒」的錯誤觀念。

20顆乳牙蛀8顆 3顆引發牙髓炎

洪仲銳表示，乳牙齲齒會影響外觀、發音、咀嚼，還會影響恆齒萌發順序，包括：長歪、長不出來等，更會增加日後蛀牙機率。

洪仲銳說，黃小弟的20顆乳牙中，有8顆蛀牙，其中3顆已經引發牙髓炎，必須根管治療要抽神經、戴牙套，且為他塗氟防蛀，經過一番治療，恢復外觀，並教導家長正確的牙齒保健方法，黃小弟終於可以好好吃東西。

洪仲銳提醒，6個月前嬰兒牙齒還沒長，要用紗布沾飲用水清潔口腔，可去除奶垢、不良口氣；長第一顆牙後就要每半年看牙醫、塗氟；6個月到3歲，至少睡前、飯後用含氟牙膏刷牙，可由家長幫忙刷；3到6歲讓孩童練習自己刷牙，家長在旁察看或刷完檢查一下，也可開始使用牙線。

另外要注意多漱口、少吃甜食，不要口含食物，以及絕對不要含奶瓶睡覺，家長也不要以口餵食，自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。

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