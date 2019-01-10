成大研發感測器 監控5種氣體濃度

2019-01-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕從空氣品質到氣喘即時監控，成功大學跨系所合作，研發小型家用氣體感測器，是國內首度開發出一次可監控五種氣體濃度的原件，更進一步開發出家用氣喘偵測器「棄喘天使」，呼氣就能測量氣喘指數。

成大工業衛生暨環醫所教授李俊璋、電機工程系教授王振興、微電子工程所教授張守進研究團隊開發複合型氣體感測器，是國內首創可同時量測室內空氣中揮發性有機氣體、甲醛、臭氧、一氧化碳和二氧化碳等五種氣體的技術。

另開發棄喘天使 測量氣喘指數

張守進、王振興也和成大醫學系小兒科教授王志堯合作，成功研發出穿戴式氣喘偵測器，可即時檢測氣喘狀況，兩項技術都已完成技轉。

王振興指出，現階段市售的空氣感測器價格昂貴，一台要八、九萬元，成大團隊開發出感測器，希望將價格降至一萬元以下，且一次就能偵測五種污染性氣體濃度。

王振興表示，目前誤差約五％，還能透過ＡＩ軟體開發提高準確率，數據蒐集後，可透過物聯網模組傳輸到雲端，讓使用者透過網站或手機程式讀取。

張守進等人開發的「棄喘天使」氣喘偵測器，讓患者不用到醫院，就能透過呼氣了解氣喘指數。張守進指出，通常患者呼出的一氧化氮濃度高，且因呼吸道縮小致呼出氣體量少，透過這兩點要素開發出氣喘感測元件，一方面量測承受壓力後換算成氣體流量，另一方面感測一氧化氮濃度。

過去氣喘患者要親往醫院，透過支氣管鏡檢進行肺組織和肺沖洗液的取樣分析，才能判斷氣喘狀況，但這樣侵入性技術不適合用在小孩和重症病人，研究團隊開發非侵入性、體積小的家用型氣喘偵測器，可用於居家照護或隨身攜帶使用。

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