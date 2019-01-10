從小背債 沈川洲拚到國家講座殊榮

2019-01-10

〔記者林曉雲／台北報導〕下層社會子弟翻身奪得最高學術獎殊榮！

台大地質系特聘教授沈川洲，童年跟著父母顛沛流離、四處躲賭債，坦言是下層社會家庭，國中小轉學四次，小一還不會注音符號，國二時和讀國小的弟弟兩人被留在南投鄉下自力更生半年，辛苦的童年沒錢沒娛樂，參考書解題成為他的樂趣。考上高中後沒錢讀，先做一年黑手打工，隔年讀高中被選入李遠哲自然科學營，接著保送清大化學系、拿到清大博士，成為人生轉捩點。他強調︰「面對危機，只要克服了就是轉機。」昨天獲得學術界最高榮譽「國家講座主持人」的殊榮肯定。

研究跨領域 認為地磁倒轉最快百年完成

沈川洲的童年不平凡，學術研究足跡更精采，從化學跨域到地球科學，他曾踏上太平洋睡美人島探勘珊瑚礁金字塔，也去西班牙裂谷研究尼安德塔人，不久前更宣布科幻電影中的災難可能不遠，地磁倒轉最快會在百年內完成，若不幸發生，太陽風將穿過大氣層直搗地球表面，也預告幾十年內蘇門答臘可能再次發生超級大地震。沈川洲覺得自己像航海王裡的魯夫，用拓荒冒險精神，帶領著「很嗨實驗室」成員勇闖天涯。

沈川洲表示，他不認輸、有毅力的個性，讓他從不平凡的童年中，打造自己不平凡的人生，要把國家講座殊榮獻給妻子、實驗室和台大。他的人生進入下半場，希望帶領更多台灣年輕科學家走出去，對人類社會有更多貢獻。

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