研發薄鹽醬油 謝寶全獲產學大師獎

2019-01-10

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨頒發第一屆國家產學大師獎，得主分別是高雄科技大學機械與自動化工程系特聘教授林栢村、台灣科技大學機械工程系講座教授黃榮芳、屏東科技大學食品科學系教授謝寶全。其中，謝寶全研發屏科大傳奇薄鹽醬油，被譽為「醬油之父」，最新還研發出洋蔥酥、蔬菜優酪乳和水果珍珠粉圓等健康食品。他語重心長地呼籲，政府和全民要總動員嚴防豬瘟入侵我國，這是非常嚴重的事情。

謝寶全在屏科大服務四十年，把屏科大的「學府醬油」改造為「薄鹽醬油」，且以一千萬元成功技術移轉，促成屏大生物科技公司成立，為學生創造就業機會，目前該公司包括廠長，有三分之二員工畢業自屏科大。

林栢村開設航太學程 培育國機國造人才

謝寶全亦是台灣微生物發酵研究先驅，曾催生出無數明星產品，包括被聯合國譽為生產過程最人道的麝香貓咖啡、納豆面膜、梅精、木瓜酵素潔顏粉等。他表示，為解決產銷失衡，近兩年積極投入洋蔥醬油和水果珍珠粉圓技轉，洋蔥醬油可消化數十噸洋蔥，看準珍珠奶茶一年創造三百億營收商機，採用香蕉、火龍果、芭樂和鳳梨等食材製成水果珍珠粉圓，已成功吸引台、澳、紐、星、馬與杜拜等四十多家廠商洽談合作。

林栢村教授是高雄科技大學工學院院長，因曾在中華汽車服務，進入學界後致力於產學合作，透過沖壓模具精緻化、自動化和智能化的研究，對台灣自行車、機車到汽車產業，及高科技產業零組件有卓越貢獻；近來配合「國機國造」，開設航太製造人才培育學程，為航太產業培養新血輪。

黃榮芳致力流體力學 可應用於空品優化

黃榮芳教授是以流體力學改善空氣品質的魔法師，投入流體力學研究卅年，不僅找出減少水流對橋墩衝擊的設計，更用他的研究發明，優化數百家工廠內的空氣品質，也開啟居家廚房排煙新的可能性。

國家講座表格

副總統陳建仁（左）頒發國家產學大師獎給屏東科技大學教授謝寶全。 （記者羅沛德攝）

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