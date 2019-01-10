役男顧孕妻 可就近申請替代役

2019-01-10

修正案預定今日部務會報通過

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣去年新生兒出生人數降至十八．一萬人，為鼓勵新婚夫妻多生小孩，內政部役政署研擬修正「役男申請服替代役辦法」，放寬讓配偶懷孕的役男，以家庭因素申請服替代役，可在戶籍地附近服役，晚上更可返家照顧妻子及小孩。

為因應日益惡化的少子化問題，役政署甄選組表示，鼓勵生育，政府責無旁貸，預告「役男申請服替代役辦法」修正草案，鼓勵民眾生小孩及結婚成家，擬新納入配偶懷孕的役男，可以家庭因素申請服替代役。

經濟弱勢、家有身障者也可申請

甄選組指出，草案不僅新增配偶懷孕可申請服替代役，更納入經濟弱勢族群、家中有身心障礙者也可申請，預定於今日部務會報通過，以後配偶懷孕的役男可就近在戶籍地、車程六十分鐘以內單位服替代役。

內政部最新統計，我國二○一八年新生兒出生數僅剩十八萬一六○一人，創下八年來最低；去年結婚對數十三萬五四○四對，粗結婚率千分之五．七四，廿歲至四十歲青壯人口高達四百餘萬人未婚，「不婚不生」情況嚴重。

去年十八．一萬名新生兒中，高達十二．九萬餘人出生於六都直轄市，全國其他十六縣市的新生兒，合計五萬二一一○人，占全國新生兒總人數不到三分之一。

宜蘭、苗栗、南投三縣僅三千多名新生兒，嘉義縣、花蓮縣、基隆市各剩兩千多名，台東及澎湖、金馬新生兒更少，各縣市少子化問題嚴重。

在六都直轄市方面，去年新生兒以新北市最多，計兩萬八九二七人；台北市兩萬二八四九人居次、台中市兩萬二六四六人排名第三，桃園市為兩萬二五八三人、高雄市兩萬○一○七人，台南市一萬二三七九人，在六都中居末。

據統計，新人結婚對數部分，去年僅六都直轄市破萬對，六都以外的縣市，以彰化縣六八二六對最多，其餘各縣市均不到三千五百對，結婚對數也出現城鄉差距，都會區結婚人口比一般縣市多。

六都新生兒表格

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