農民：驅猴心理壓力不會那麼大

2019-01-10

〔記者詹士弘、陳冠備、張存薇、陳文嬋／綜合報導〕台灣獼猴從保育類動物除名，台東、雲林、高雄、彰化等曾經傳出猴害的地方多表示，除名之後還要擔心民眾棄養問題，但以後驅猴「心理壓力不會這麼大」。不過各地農業局也強調，台灣獼猴仍受《野生動物保育法》保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處六萬到三十萬元罰鍰。

獵捕、宰殺最高仍可罰30萬

台東縣農業處長許瑞貴指出，台東縣獼猴分佈以東河鄉、卑南鄉、延平鄉、太麻里鄉及海端鄉為多，保守估計有二、三萬隻，以往被列入保育類，危害農林作物時必須報請主管機關處理，緩不濟急，從保育類除名後，若再危害農作，農民「心理壓力不會這麼大」，可依規定處理。

雲林縣農業處長張鴻猷表示，雲林山區的古坑、林內及部分斗六地區，台灣獼猴危害水果、竹筍等農作物事件不斷，農業處去年將驅猴範圍從古坑鄉草嶺、新庄村擴大到整個山區村落，今年會持續辦理。

彰化縣二水鄉豐柏廣場是台灣獼猴出沒聚集地，數量約五○○至七○○隻，當地果園每進入採收期就傳「猴劫」。二水鄉農民茆木聰坦言，猴子反應靈敏並不好抓，他抗猴多年，發現不如開放少數果樹摘採，並減少施藥，讓猴群習慣覓食，就能尊重生命，和平共處。

高雄市除《野保法》，還首創「高雄市野生動物保育自治條例」，針對鼓山等六區禁止餵食、接觸獼猴，去年開罰三件總計一萬五千元。

高市燕巢區七旬果農陳仙梅每年種植芒果、芭樂，會與獼猴「溝通」吃少一點，獼猴也很幫忙讓她有收成，她認為人猴可和平相處。鼓山區壽山里長陳進興則說，獼猴會侵入民宅吃東西，翻箱倒櫃搞破壞，他呼籲政府應管制數量，避免獼猴過度繁衍。

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