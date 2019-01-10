蘇花改蘇澳-東澳 17日通行大貨車

2019-01-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段，預計十七日上午九點開放三．五噸以上大貨車通行，預估通車時間至少省下廿分鐘。依環評規定，蘇花改開放大貨車後，台九丁線（舊蘇花公路）禁行大貨車，但公路總局考量禁行大貨車仍有困難，將採發證管制方式，開放民眾申請通行證。

載運危險物品大貨車仍禁行

由於蘇花改長隧道多，基於安全，載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的大貨車仍禁止通行，須走台九丁線往返。且大貨車從蘇澳、東澳端進入蘇花改後，須過磅並等候交管人員放行，預估每廿秒放行一輛，大貨車與前車車距須達一百公尺以上。

蘇花改去年二月五日開放小型車通行、五月七日開放大客車，大貨車則卡在環評及安全問題，直到近期才獲得環保署、交通部核定。大貨車開放後，蘇花改車流量平日最高約增加一千輛次，假日則為五百至六百輛次。

行駛台九丁線 須申請通行證

公路總局解釋，環評規定大貨車行駛蘇花改後，全面禁行台九丁線舊蘇花公路，但台九丁線沿途有住戶及商家，禁行大貨車有困難，將採發證方式管制。

公路總局規劃，大貨車行駛台九丁線須申請通行證，東澳居民可向村里長登記申請，其他大貨車則向四區工程處、監理等單位申請，申請辦法近期會公告。

公路總局說，開放大貨車通行後，會有三個月緩衝期。緩衝期過後，未申請通行證的大貨車行駛台九丁線，將依違反「道路交通管理處罰條例」開罰九百元並記點一次；公路總局也在台九丁線蘇澳端入口設置車牌辨識系統，將採科技執法，若大貨車未申請通行證走台九丁線，將逕行告發。

舊蘇花將打造太平洋景觀大道

至於舊蘇花公路，公路總局將朝「太平洋景觀大道」規劃，以機慢車、自行車等車輛通行為主。另，打造全台首座「智慧防災系統」，用大數據計算豪雨致災的概率，公路總局希望將蘇花公路打造成國際級景點。

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