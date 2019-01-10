中客團餐業者轉型 顧好國旅基本盤

2019-01-10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕二○一六年起中客團來台減少，接待中客團為主的團餐市場出現變化。業者坦言，過去中客市場惡性競爭，有的十人一桌團餐被殺到一千五，還要退回扣給旅行社，不僅餐廳業者沒賺，旅客也抱怨連連。有團餐業者轉型，專心經營國旅市場，一桌價位維持兩千五到三千，強調國旅更是基本盤，不要以為靠中客才有錢賺。

以往每桌砍到1500 還要退回扣

二○○八年開放中客來台後，中客人數年年暴增，衍生削價競爭、零元團等市場競爭亂象。而中客團習慣吃桌餐、吃飯速度快，團餐業者便降低價格、提高翻桌率，儘管觀光局的「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」中，訂出兩千五百元的團餐門檻，但實際價格都被壓低。

一家新北市金山的團餐業者表示，中客全盛時期，不少業者一窩蜂投入，反而讓團餐品質變差；現在中客少了，很多人大喊難經營，但他認為事在人為，只要做出自己的特色，把品質顧好，就不怕沒客人。

他表示，觀光局當初訂出兩千五百元的團餐最低門檻，不少餐廳業者殺到一千五搶客，旅行社還要退回扣，結果店家沒賺到，客人也吃得差。

這名業者專心經營國旅市場，堅持顧好品質，他以金山、萬里的新鮮蔬菜、海鮮入菜，一桌價位兩千五到三千，生意一直不錯。

南投業者指出，過去為配合中客，菜的口味會偏重、偏鹹，且華人吃飯節奏快，出餐通常比較趕。針對近年增加的東南亞旅客，則會留意不能有豬肉，價位與中客差不多，都是一桌兩千五左右；至於國旅客則以企業獎勵旅遊為大宗，一桌五千元起跳，價格確實較穩定。

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