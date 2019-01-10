新南向團 每人每餐殺到百元／比中客團還低！旅行社惡性競爭 業者盼政府規範

2019-01-10

〔記者蕭玗欣、葛祐豪／綜合報導〕近年來政府力推新南向，觀光人數大增，但有旅遊業者低價搶客，然後在餐費上動手腳；在高雄，新南向旅客每人每餐最低甚至只有一百元，比官方要求中客團午餐加晚餐至少四百元、一餐兩百元的最低標準還低。交通部觀光局坦言，泰團價格殺得很亂，去年底開始推動金質旅遊認證標章，規範相關餐費、團費，從泰國市場先試辦，已有十九家獲認證，觀光局將協助行銷。

觀

光局推金質旅遊標章 泰國團先試辦

早期低價中國團客來台，行程安排曾出現「起得比雞早、跑得比馬快、睡得比賊晚、吃得比豬差」的亂象。這樣的情況，似乎也出現在新南向團。

金遠東旅行社董事長陶世龍表示，新南向國家旅客人數快速增加，目前東南亞旅客以泰國和越南團市場最大，競爭最激烈，業界削價競爭，常在餐費上動手腳。其中，泰國團餐費較差，每人每餐約一百八十元到兩百五十元，而越南團有時會帶去吃北市大碗牛肉麵，一碗一百五十元，加麵加湯不用錢。緬甸和柬埔寨團費較高，所以餐費平均約四、五百元。

業者：新南向團費低 餐飲品質較次等

南台灣觀光產業聯盟總召林富男指出，新南向團的團費本來就低，業者不可能賠錢做生意，餐飲品質自然就較次等，淪為削價競爭。他以高雄為例，中客團每人每餐約一二○元，新南向團更低，每人每餐僅一○○至一二○元。

但經營東南亞團的高雄市京城旅行社負責人沈本立表示，沒有聽說新南向團有低價惡性競爭的情形，若有的話也是越南團，因越語導遊比較多，競爭較激烈，泰國團則還好。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台灣團餐餐廳以合菜為主，菜單較少會因不同國家旅客而特別變動，目前中客團和東南亞團所開的菜單類似，每人餐費抓在兩百元左右。倒是穆斯林旅遊團食材價格較高，每人約兩百五十元到三百元。

李奇嶽認為，過去中客團多，觀光局為維持觀光餐飲品質，所以推動團餐認證，要求須採用一半以上的認證團餐。如今中客團縮減，東南亞旅客集中在北部，台北地區團餐較不受影響，政府應注意維護新南向團的品質。

觀光局將加強抽查 呼籲業者自律

觀光局表示，為鼓勵新南向旅遊產品健康發展，正推動金質旅遊認證標章，申請條件為四天三夜團費須達兩萬三千五百泰銖（約新台幣兩萬兩千元），若增加一天行程，則團費要增加新台幣兩千元；餐費每人午餐要兩百五十元以上、晚餐三百元以上，須入住星級旅館、好客民宿獲穆斯林認證旅宿；行程須含台灣觀光年曆中活動或具備主題性活動。該認證標章未來會再往越南、印尼等市場推廣。

不過，觀光局副局長張錫聰也表示，無論觀光局訂定什麼標準，業者還是會找漏洞，只能加強抽查。他呼籲業者自律，若殺過頭，最後只會失去顧客。

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