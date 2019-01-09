暖冬方案加持 1月住房率估漲2成

2019-01-09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局元旦推出的「擴大國旅暖冬遊」補助方案上路一週，不少飯店業者搶搭熱潮，除觀光局每房最高補助一千五百元以外，再搭配飯店優惠，最高可省四千元，預估一月份住房率可提升一至兩成。

雲朗觀光集團表示，一月份的平日住房率約成長兩成，在旅遊度假區域的飯店如雲品溫泉酒店、翰品酒店花蓮，六十歲以上旅客使用率較高，成長最為顯著，而卅歲以下旅客使用情形則在全台各據點分布較為平均。

高雄國賓大飯店也說，受惠於擴大暖冬方案，今年一月住房率近八成，較去年同期成長一成。

新開幕的台北新板希爾頓酒店搭上暖冬議題，推出「暖暖冬日希遊季」方案，搭配擴大暖冬補助，最高可享七五折優惠，可省下近四千元住宿費用。酒店總經理湯思嘉Scott Thomson表示，本次補助方案相信能延續跨年連假後的旅遊氛圍，酒店也受惠於這波優惠，預估能提升一月份十五％住房率。

台北君悅酒店在活動期間同步加碼，民眾加入凱悅酒店集團「World of Hyatt」會員，可立即使用會員專屬房價入住，並同時適用擴大國旅暖冬遊補助，最高享七六折，還可賺取入住點數積分，兌換全球凱悅集團免費住宿。

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