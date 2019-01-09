流感添5死 皆無打疫苗

2019-01-09

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署昨公布，上週類流感門急診逾七萬六千人次，其中在急診占比已達十一．五％，正式進入流行期，並新增廿四例重症、五例死亡，單週新增死亡人數為本流感季最高。目前H3N2與H1N1病毒共同流行，預計農曆春節將攀上疫情高峰。

防疫醫師林詠青表示，上週新增五例死亡個案為三女兩男，年齡介於四十至九十一歲，均有慢性病史、未接種本季流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞強調，預期流感疫情將於農曆春節達到高峰。但因暖冬關係，流行期約延遲半個月報到，預估高峰期也可望較往年緩和。

羅一鈞也提醒，公費流感疫苗尚餘十三萬劑，預計一、兩週會用完；藥廠最快一月底會再補十三萬劑，建議民眾接種前，先於衛生局網頁查詢醫院供貨並電洽確認，以免撲空。

疾管署昨也公布今年首例境外移入瘧疾，為北部七十多歲本國籍男性，曾有衣索比亞旅遊史，在出國前服用瘧疾預防性藥物七天後，就未再繼續服藥，結果返國後出現高燒、發冷、盜汗症狀，確診感染間日瘧，經治療症狀已改善，目前住院觀察。疾管署提醒民眾，前往瘧疾流行地區一個月前，先到旅遊門診諮詢，並依醫囑在出國前後持續服用預防藥物並做好防蚊措施，以降低感染風險。

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