麻醉醫蹺班酒醉 還想幫打麻藥

2019-01-09

〔記者賴筱桐、林惠琴、周彥妤、陳恩惠、黃捷／綜合報導〕從台北榮總借調到新北市立聯合醫院任職麻醉科主任的鄒樂起，遭爆去年十月在醫院值班期間外出喝酒，甚至在患者術後清醒時失聯，經聯繫後返院不敵酒意嘔吐，卻還想替另一名開刀病人施打麻藥，所幸執刀的主治醫師聞到明顯酒氣，趕緊替換另一位醫師支援。

違反醫療紀律 近期懲處

麻醉科醫師不僅術前要評估患者生命徵象、適合麻醉與否；術中施打麻醉後，更要持續監測病人安危，若發現有狀況，須即時告知主刀醫師，決定是否暫停手術或做其他處理。術後還要等病患清醒，確定情況穩定。

鄒樂起兩年多前由台北榮總借調至新北聯醫擔任麻醉科主任，二○一八年十一月卅日借調期滿，已返回北榮。新北聯醫院長項正川指出，鄒樂起在值班期間喝酒，違反醫療紀律，但當下沒有執行業務，因此不違反醫療法。該事件第一時間於院內提報異常事件單、送考績委員會，並以公文移送北榮。北榮表示，近期將有懲處結論。

北榮副院長陳威明強調，對此事細節不清楚，不予評論，但他與鄒共事廿多年，未見異常情況，在該院也無負面訊息。

北市聯醫兩藥劑部主任涉貪

此外，台北市立聯合醫院藥劑部兩名陳姓主任，涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」的名義，取得北市衛生局有關「長照藥事服務計畫案」的三項標案，竟以不實資料請款，從中牟利三百多萬元。士林地檢署昨指揮廉政署兵分十四路搜索，帶回兩人和十三名證人，訊後將移送檢方複訊。

北市聯醫表示，該案是院方政風室接獲檢舉查察後，函報台北市政府政風處，轉送法務部廉政署偵辦，將全力配合司法調查。

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