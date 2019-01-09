臉部移植擁新人生 要先克服心理、身體排斥

2019-01-09

〔記者方志賢、林惠琴／綜合報導〕高雄醫大附醫獲衛福部核可，將進行台灣第一例臉部移植手術。即將主刀的高醫外科部主任郭耀仁表示，變臉可望帶來新人生，但患者不僅心理需要調適，更要克服身體排斥問題。

郭耀仁二○○八年擔任高雄長庚整形外科主任時，完成全球醫學文獻首例的迷你豬變臉手術，為小黑豬換上白臉、棕色豬換了黑臉；但迷你豬變臉後存活五、六週，也因排斥喪命。

郭耀仁說，臉部移植術後第一年發生急性排斥機會很高，但經高劑量免疫抑制治療，大都可控制。其他的併發症包含感染、代謝功能失調，還有五位接受移植手術的病患因癌症過世，包含淋巴癌、皮膚癌等。

手術時間逾一天 最大挑戰

林口長庚醫院整形外傷科主任林承弘也表示，相較於一般器官移植是單一組織移植，臉部移植涉及皮膚、骨頭、神經、血管等，範圍較廣，尤其臉部又有口腔黏膜，免疫排斥性也會較高。

此外，林承弘指出，臉部移植最大挑戰是手術時間可能超過一天，光是從捐贈者臉上取下的時間，就至少六小時，國外更有十二至廿四小時的案例。若期間無法維持心跳、持續供應臉部血液，屆時移植到受贈者臉上，恐怕有些部位的功能無法正常運作。

高醫團隊成員李宜龍醫師說，第一次變臉大體演練時，過程很震撼，包括鋸骨頭、血管和神經如何保留，都要小心翼翼，不慎割到大動脈就大出血，難以收拾。

心理方面，高醫精神科醫師林皇吉表示，臉部移植病患術前評估精神心理層面及術後社會接受度相當重要，這可能需要幾年時間，患者才能接受新臉的改變，術前須經嚴謹評估。

高醫團隊之一、整外顱顏重建專家暨燒傷中心主任李書欣表示，變臉後等同換了一個人，患者及至親好友能否接受？術前要做好心理評估。

長庚醫院從二○一二年起，每年均會透過大體進行一、兩例臉部移植的模擬手術，也已向衛福部申請臉部移植的人體臨床試驗，尚待核准中。

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