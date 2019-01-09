台東實名制列車 到台北竟要7小時

2019-01-09

台鐵春節東線列車今開賣 花蓮到台東站站停

〔記者王秀亭、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵東部幹線春節車票今天凌晨開放訂票，台東民眾卻發現，台北往返台東的實名制列車，不僅以莒光號與復興號取代自強號，且行車時間也從去年的四．五至五小時，拉長達五．五至七小時，怒批台鐵懲罰台東人。台鐵局表示，普悠瑪駕駛人力較為吃緊，加上考量實名制配合花蓮至台東間各站旅客需求，停靠站較多，因此拉長行車時間。

北東實名制列車往、返各有三班次，行車時間最短五．五小時，二月九日台東到台北的五六八九次行車時間將近七小時、二月十日的五六二七次則要七小時十二分。台東民眾還發現，台北到花蓮只停台北幾個大站就直達花蓮，花蓮到台東卻是站站停靠。

民眾不滿表示，實名制若要嘉惠台東人，就應讓人實質有感，至少維持去年水準使用自強號，這種安排反讓人覺得台鐵很「應付」。

台東人氣壞 台鐵：人力考量

台鐵局表示，今年實名制列車有許多莒光號、復興號，主要是因為普悠瑪事故後，駕駛人力較為吃緊；加上花蓮、台東縣政府各申請三往返專車，為配合列車、人力調度及停靠站點需求等情況，實名制列車行車時間才會較往年更長，且春節車輛排班相當密集，較無調整空間。後續會檢視車輛、人力能否加開列車。

台鐵局也表示，春節加班車都是台鐵局經整體評估後訂定，台北到台東除加班車，還有紅眼列車、大專生六九折優惠列車、台東縣政府春節返鄉專列可選擇。

台鐵局提醒，花東線鐵路迄今僅廿七％雙軌化，列車需要待避、交會時間，運能增加幅度受限。今年春節連假長達九天，建議民眾多選擇交通離峰時間的班次。

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