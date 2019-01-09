冷泉加熱變溫泉？ 瓏山林雙泉標章打臉／高市觀光局長黑白講 還說高雄人都知 事後才道歉

2019-01-09

〔記者王榮祥、江志雄、蘇福男／綜合報導〕高市觀光局長潘恆旭的「冷泉加熱後變溫泉」說，引爆各界笑議批評，他昨再舉高雄田寮花季、宜蘭蘇澳瓏山林兩家冷熱溫泉飯店為例，說兩家都是冷泉加熱變溫泉，並指「高雄人都知道」。擁有冷、熱雙泉的瓏山林出面打臉，聲明擁有雙泉認證標章，潘趕緊向瓏山林致歉。

潘恆旭前天接受某新聞台訪問時，表示柴山龍巖冷泉是日據時代（應該是清代）的高雄八景（之一），但很少人知道，「這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘」。

「冷泉加熱變溫泉」說法經某電視台強力放送，立刻引起許多人熱議，潘恆旭昨舉高雄很有名的月世界田寮花季冷泉飯店為例，介紹它是一家做為冷、熱泉的飯店，終年是廿二度的冷泉，加熱以後就變溫泉，「這是高雄人都知道的」。

他還加碼表示，在宜蘭蘇澳的瓏山林冷熱泉飯店也一樣，都是冷泉加熱後變溫泉；他重申冷泉加熱後，就可做為溫泉使用，這就是高雄田寮月世界附近，冷泉加熱變溫泉酒店的邏輯跟原理。

蘇澳15年前發現溫泉泉脈

蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店公關經理王柏堯回應表示，瓏山林飯店內有冷泉、溫泉兩種取水證，提供的冷、溫泉均符合溫泉法定義，也獲宜蘭縣政府核發水權狀，兩者來自不同出水口，絕非冷泉加熱變溫泉。

蘇澳鎮長李明哲說，蘇澳冷泉遠近馳名，維持攝氏廿二度恆溫，蘇澳鎮公所十五年前在蘇澳冷泉公園探勘時，意外發現另有溫泉泉脈，才知道當地有冷、熱雙泉。

田寮花季「蒸氣加熱」冷泉

花季度假飯店經理黃慧萍表示，指該飯店「冷泉加熱後變溫泉」的說法不算錯，但較正確的說法應是「冷泉經蒸氣加熱後變熱泉」；她說，大崗山溫泉是常溫廿二度天然湧泉，為提供顧客泡湯選擇，因此在不破壞泉質的情況下，以蒸氣將冷泉加熱至五十度上下變成溫泉。

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