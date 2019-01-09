禁止廚餘養豬 學者：分階段解決

2019-01-09

〔記者簡惠茹、詹士弘／綜合報導〕非洲豬瘟中央應變中心昨天舉行專家會議，廚餘養豬是討論焦點。農委會副主委黃金城表示，禁止廚餘養豬必須分階段進行，否則廚餘去向將出大問題。

嘉義大學獸醫學院院長周世認指出，非洲豬瘟沒有疫苗，對養豬產業是毀滅性疾病，廚餘是最主要傳播途徑，等到病發才禁就太慢了。

中興大學動物科學系主任陳志峰說，廚餘需要分階段解決，無法一下子禁止，且非洲豬瘟是長期抗戰，環保署應主動規劃廚餘去化方式。

黃金城表示，台北市廚餘都是運送到外縣市養豬場處理，假設今天全面禁止廚餘，民眾沒地方倒，可能就亂倒水溝，還是須分不同時期處理。

黃金城解釋，第一階段六十六場完全沒有蒸煮設施的全部輔導轉型飼料，其他一一五五場有設施但是無法掌握是否完全蒸煮的，星期日前必須轉用飼料，或向環保署申請蒸煮設備或離牧。

環保署補充，評估過這些養豬廚餘大概一年三十三萬公噸、一天九百零五公噸，經集中脫水和破碎可以減少約三百多公噸，各縣市焚化爐幾乎已經滿載，會盤點目前堆肥場和掩埋場來處理。

雲林開出第一張罰單

率先禁用廚餘養豬的雲林，縣府稽查小組昨突擊四湖鄉一處飼養十三頭豬的廚餘養豬場，發現場內沒有廚餘蒸煮設備，餵豬的廚餘未經高溫蒸煮，當場依違反廢棄物清理法開出雲林第一張罰單，罰鍰兩千四百元。

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