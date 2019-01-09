屏東豬農減養 小豬收購少2成／春節供應量無虞 雲、嘉養豬場觀望

2019-01-09

〔記者羅欣貞、廖淑玲、林宜樟、簡惠茹／綜合報導〕聞非洲豬瘟色變，全台第二養豬大縣的屏東縣豬農已開始減養因應。農委會畜牧處副處長王忠恕坦言，確有聽到豬農因為擔心豬瘟病毒一旦進台灣，豬隻撲殺恐將受損，所以開始減少配種，影響預計九月後顯現，強調今年農曆過年豬價和豬隻供應還不會受影響；如果九月後因減養造成豬隻供應不足，將會啟動進口替代，或以其他肉品取代需求。

9月若有影響 啟動進口替代

屏東縣養豬協會理事長郭新發表示，現在瀰漫一股恐慌的氣氛，已開始有養豬戶減養。白豬方面，小豬收購數量減少約一、兩成，豬農以淘汰母豬因應。近兩天來白豬批發價每百公斤約減兩百元、約七千一百元。

郭新發說，消費者擔心非洲豬瘟，消費量有降低趨勢。由於六個月前養的豬剛好供應春節市場，供應量應不會減少，但買氣受影響，豬價應該會跌至每百公斤六千八百元左右。

黑豬部分，屏東養豬協會常務監事方志源表示，黑豬是小眾市場，豬價影響沒有白豬大，但北部飼養黑豬成豬的養豬戶已減少收購仔豬，屏東又是黑仔豬供應地，養豬戶十分擔心。

雲林縣方面，養豬產業大聯盟副指揮郭章燦指出，自二○一八年八月中國爆發非洲豬瘟疫情後，養豬場都不敢擴大，不過，雲林尚未出現減養狀況，大多數心存觀望。雲林肉品市場總經理林加安說，肉品市場淘汰母豬交易量雖略增，但養豬數量整體還看不出消長，市場預估會減少一成左右。

嘉義縣肉品市場主任侯明在表示，目前無減養消息傳出，豬價每公斤六十八元左右，仍屬穩定，預估春節供應量無不足情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/