「未來恐面對監院彈劾」！管涉兼職爭議 台大教授籲知所進退

2019-01-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大教授管中閔昨上任台大校長，但校內外質疑聲浪依舊強烈，不少師生及校友發文批管仍有遴選瑕疵與誠信問題，台大工會昨表達遺憾，台大學生會則強調將持續監督其治校；台大教授鄭秀玲指出，管目前應屬「暫任」，未來恐將面對監察院彈劾等難題，應知所進退。

台大教授鄭秀玲昨發文質疑，管涉及諸多兼職爭議，如在台灣大的審計及薪酬委員就已確定違法，且未來恐遭監察院彈劾，呼籲管面對爭議應誠心對外說明，知所進退。

對於管上任，台大工會則表示遺憾，校長一職是在爭議中上任，看出台大荒腔走板的「大學自治」，更憂不利校園勞權發展，呼籲應增校務會議的勞工代表。

台大體育校隊畢業校友昨發聲明，提醒管上任仍須面對此次遴選瑕疵，並呼籲新閣揆及教長應進行大學校長遴選制度檢討，從「台大管案」吸取教訓，勵行改進。

中研院士陳良博等學者日前發起連署，已有逾千人參與，多位台大師生、校友連署並批評台大出了「有程序瑕疵的校長」，也憂心「連基本誠信原則都沒，如何擔任台大的校長？」等。顯見管雖上任，還有爭議須面對。

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