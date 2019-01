2019-01-09

〔記者吳柏軒/台北報導〕歷經一年多遴選爭議,台大教授管中閔昨在兩百多名警力保護下接任台大校長,他引用前美國總統詹森名言,強調要迎向未來戰場;但被認定有重大瑕疵的台大校長遴選爭議未解,昨日即有台大教授現場不滿「倒讚」,批管「不乾不淨」,應勇敢對外說明遭指涉的種種問題。

台大歷經一年多遴選爭議,教育部與監察院認定遴選程序有瑕疵,但前教育部長葉俊榮痛批台大遴選委員會怯於處理遴選瑕疵的失職、卻又勉予同意管的校長聘任案,台大因而昨日舉行校長交接典禮,管中閔正式上任,代理校長郭大維也結束長達十五個月的代理職務。

200警力保護、不接受訪問

管中閔昨僅致詞而不接受媒體訪問,他重申,要推動台大「國際化」、「大學轉型」的治校理念兩主軸,將確保台大教研與國際和科技同步;他並談及父母期望,強調自己將「一生懸命」回報台大,結語引用前美國總統詹森名言:「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose.」意味不談過往、而要面對未來挑戰,並將追隨老校長們腳步推動台大向前。

教育部次長林騰蛟昨天監交,他致詞歡迎管中閔上任,但也呼籲,因台大校長遴選過程中,校內、台灣社會都存在不同看法,遴選過程也需精進改善,盼台大、管中閔等應對不同聲音進行溝通,向社會說明釐清,讓爭議畫下句點。

因管在遴選爭議中上任,昨日交接現場,不僅台大校內駐衛隊、校安人員一早就在會場四周把守、嚴格管制進場人數,台北市警方怕有人抗議,更傳出調派近二百警力支援台大;此舉也引發部分台大師生嘲諷,台大像被警察入侵,也似凸顯新校長爭議與不安。

管昨日上任,台大新任一級主管也同步交接,三名新任副校長中,台大前電機學院院長陳銘憲曾參與台大校長遴選,二度回鍋的羅清華則是前校長李嗣涔的副手。被外界視為挺管派的台大自主聯盟成員如周家蓓、丁詩同、沈瓊桃等人,則分別接下副校長兼國際長、教務長及研發長等職,有台大教授質疑新行政主管像是挺管「論功行賞」、恐不利台大團結。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/