《健康充電站》健康講座

2019-01-08

國泰醫院物理治療師簡文仁接受千禧之愛健康基金會的邀請，1月12日上午10時至12時（9點20分開放自由入席），在中正紀念堂正殿一樓演藝廳（台北市中正區中山南路21號）主講「腦動身動一起來，活動互動不要宅」。

洽詢電話為（02）8786-0996。

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