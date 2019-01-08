《健康充電站》頭頸癌講座

2019-01-08

台大醫院牙科部醫師李正喆、營養室營養師郭月霞1月10日下午1時15分至4時，在該院兒醫大樓B1講堂（台北市中正區中山南路8號）分別主講「漫談口腔癌」、「如何吃出免疫力」。

需事先報名，報名電話為（02）2356-2098癌症資源中心。

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