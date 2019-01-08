宅男久坐不動 肺栓塞找上門

2019-01-08

記者張勳騰／苗栗報導

28歲的賴先生無特殊病史，日前上班途中，突然感覺身體不適、盜汗，硬撐到公司門口，就全身癱軟倒地，他的同事見狀立即將他送醫急診，診斷發現他罹患的是素有「隱形殺手」之稱的「肺栓塞」，緊急處置後轉加護病房治療，一週後康復出院。

衛福部苗栗醫院指出，賴先生告訴醫療人員，他平日下班返家後，偏好長時間久坐在電腦桌前上網，鮮少活動，可能因此產生血栓栓子而導致「肺栓塞」。

衛福部苗栗急診室主任蔡昌宏指出，賴先生到醫院時，雖然意識清楚，但是臉色蒼白、說話氣音、全身無力、血壓低，且說不出哪裡不舒服，經緊急安排相關檢查，發現他的動脈血液呈現缺氧現象，因此當下立即給予高濃度氧氣、大量水分和升壓劑等緊急處置及會診心臟內科醫師蔡貴嶔，且迅速診斷出可能是「肺栓塞」，並經電腦斷層檢查後確診。

蔡昌宏指出，「肺栓塞」的臨床症狀不明顯，一開始難以發現，卻有高致命性，死亡率高達30%以上，可謂「隱形殺手」，主因是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊、脂肪、空氣、組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，造成患者血中含氧量降低，而出現低血氧症狀。

苗醫心導管室主任蔡貴嶔表示，造成肺栓塞的血塊大都來自於下肢深層靜脈栓塞，發現不易，當患者長時間維持一定姿勢不動，血液滯留在下肢靜脈，引起靜脈血栓形成，若血栓順著血流回流到肺部血管阻塞後，將造成肺栓塞。

蔡貴嶔表示，常見栓塞成因包括：腦中風、心肌梗塞、長期臥床、近期接受過手術、靜脈曲張、惡性腫瘤、口服避孕藥、吸菸、粗暴按摩、慢性病史、家族史、肥胖、高齡、長時間坐辦公室或長途旅行者等。

蔡貴嶔提醒民眾，預防肺栓塞需注意：1.正常生活作息及良好生活習慣，如：戒菸、適當運動、控制體重。2.均衡飲食、減少膽固醇攝入，多補充水分。3.避免長時間維持同一姿勢，若長途搭車或旅行，要注意定時活動下肢。4.長時間站立工作者，建議穿彈性襪，每天下班後抬高雙腿高於心臟，以促進靜脈血液回流等。

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