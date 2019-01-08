《謠言終結站》咖啡灌腸減肥？ 醫師驚呼萬萬不可

2019-01-08

記者蔡淑媛／台中報導

坊間流行「咖啡灌腸減重」，醫師強調：「千萬不可！」以咖啡灌腸就像用水灌腸，只是幫助排便，產生減重假象，小心還會增加心、腎負擔，甚至有腸穿孔的風險，如果灌腸不慎還會直腸破裂，呼籲減重還是多吃青菜、水果，多運動，有助排便又消脂。

只是排宿便而且可能傷身

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌表示，小腸負責主要的吸收功能，大腸可吸收少部分的水及電解質。咖啡灌腸如同以水灌腸，藉由滲透壓原理形成軟便，以達到增加排便的效果，但不要以為能排毒、減重，其實都是假的。如果大腸不正常脫水，會增加心臟、腎負擔，因此心臟病及腎臟病患者不可嘗試。

心臟病及腎臟病患者勿試

洪弘昌強調，如果大腸黏膜有憩室或潰瘍性腸炎，已有傷口，咖啡灌腸甚至會破洞、腸穿孔。

中山醫學大學附設醫院小兒外科主任謝明諭說，坊間會以咖啡灌腸源自於嬰幼兒退燒肛門塞劑的原理，大腸會吸收藥效，但咖啡灌腸只從屁股灌一下就出來了，難以吸收，與其「從屁股灌，不如嘴巴喝」，因為咖啡能促進交感神經興奮，飲用後可抑制食慾，喝咖啡會經過層層腸胃吸收，還比較有效果。

謝明諭強調，咖啡灌腸無法減肥，只是幫助排便，一般人2、3天排便1次，也能把大便排乾淨，而且灌腸太用力，甚至可能灌破直腸，而且要軟便、排便，還不如多吃蔬果、攝取足夠水分，要減重則要少吃、多動，少吃脂肪和澱粉類食物，才是最終方法。

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