多喝水多健康？ 過量當心水中毒！

2019-01-08

文／曾國偉

25歲邵先生是思覺失調症患者，他在就讀專科時發病，嚴重時曾經住院治療，之後規則在門診追蹤，病情穩定時，在家中的水果攤幫忙賣水果。

日前他因為頭暈、頭痛、噁心、疲勞感，被父母帶去急診。在急診時，邵先生表示，他每天會喝大瓶的礦泉水3至4瓶來排出「身體代謝的毒素」，結果抽血檢驗顯示他有低血鈉及低血鉀，因此住院治療，等症狀改善後返家。

一天2000到3000毫升即可

「多喝水有益身心健康」的概念深植人心。但其實一般人平均一天正常的喝水量大約2000到3000毫升即可，若不停喝水或在短時間攝入大量的水分（例如一天超過5000毫升），就有可能發生水中毒，水中毒會造成血液裡鈉離子偏低，進而出現視力模糊、頭暈、頭痛、全身無力嘔吐、肌肉抽筋，嚴重時，甚至會引起癲癇發作、昏迷及死亡。

過度飲水的原因，在生理因素方面，首先要考慮是否有服用藥物造成口渴而喝水，另外也要注意大腦對調節液體的機能是否異常，例如不正常的分泌抗利尿激素、下視丘功能障礙等。

若為心理因素引發的，則稱為心因性過度飲水，常出現在慢性精神病患，這些病人存在有一些心理因素導致他們飲水過多。例如病患聽到聽幻覺的聲音，所以一直喝水，或病患覺得要沖掉身體內的毒素，因此不斷喝水。

臨床上見過護理人員限制病患飲水，但病人去喝水龍頭或廁所馬桶內的水。許多過度飲水是非單一因素的，所以需要通盤考量各種生理及心理的成因。

如果仍然持續有口渴的感覺，可口含酸梅或冰塊、嚼口香糖等促進唾液分泌的方法，在運動後體液流失時補充運動飲料，避免短時間大量攝取水分，早晚量體重觀察變化。

了解過度飲水的因素，早期發現早期治療，才能避免過度飲水帶來的身體危害以及影響健康。

（作者為豐原醫院精神科醫師）

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