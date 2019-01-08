二行程汰換 爆車行倒貼、車主沒拿到補助

2019-01-08

〔記者蕭玗欣、曾迺強／綜合報導〕為推動老舊機車汰舊換新，環保署一○六年起提高補助金額，不少地方政府順勢加碼鼓勵民眾換車。但有嘉義縣民反映送件後過了大半年仍沒拿到補助，不少機車行、回收業者只好認賠十多萬元，還有回收廠員工倒貼兩個月的薪水。

嘉縣車主求證環局 懷疑惡意拖延

為搶救空污，環保署祭出二行程汰舊換新補助，並採逐年遞減方式，一○六年申請可領補助一千五百元、一○七年為一千元、一○八年為五百元。不少縣市積極加碼，嘉義縣喊出全台最高補助，一○六年最高可領五千八百元，一○七年降為三千三百元，今年降為一千三百元。

據了解，一○六年嘉義縣售出的新車也是全台最多。但不具名回收場業者表示，一○六年年中過後送件量暴增，十二月就收了近六千輛老舊機車，但去年起陸續有消費者跟他反映沒收到補助金，向環保局查證，竟回說：「沒收到申請文件。」要求提出證明。還有車行老闆親自送廿多件到環保局，但半年、九個月都沒拿到錢，追問得到的答案是：「你有送來嗎？」據悉有小車行認賠十幾萬元。

蕭姓車主說，一○六年七月送件後遲遲未收到補助，去年詢問時，縣府不認帳，只好重新送件，但最後只領到環保署一○七年補助的一千元，扣稅後只剩九百七十元，懷疑縣府是惡意拖延。

黃姓車行老闆表示，從去年到現在已賠了六千多元，盼縣府能給業者和申請民眾一個交代。

大林鎮梁姓機車行業者說，去年六月有三件郵寄申請的補助案件，經過三個月未核撥，去電環保局承辦人詢問，獲回覆「案件太多，疏漏了」，之後到去年底，核撥補助案件都正常。

環局稱無理由暗槓 即起提供收執聯

環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏回應，汰舊換新案件多寡是相關承辦人與局內業務的績效，應不會有「暗槓」或故意漏補登的情況，未收到補助的業者或車主，可向該科查詢。

蔡彥宏表示，去年有二萬○八三八輛二行程機車汰舊換新，為避免衍生爭議，昨起要求提供申辦人一張載明收件日期、車號等資料的收執聯；郵寄部分，建議以掛號函件寄送，申請人可憑函件執據存根聯向環保局查詢是否收到文件。

申請流程圖

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