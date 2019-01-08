律師︰管有數案纏身 未必能做完任期

2019-01-08

〔記者林曉雲／台北報導〕新上任台大校長管中閔官司纏身創下台大校史首例，目前與管中閔任職台大校長有關的訴訟和爭議，包括校長候選人之一、台大電機系教授吳瑞北不服教育部發聘管中閔的要求撤銷之訴願案、監察院調查管中閔國內外兼職爭議案、台大校友林憲同律師告發管中閔涉不實登載公文書刑案等。

不服教育部放行管中閔上任台大校長，吳瑞北向法院聲請假處分，要求教育部必須先釐清遴選爭議，不能漠視法律程序、恣意濫權發聘讓管中閔就任，台北高等行政法院於上週五裁定駁回，吳瑞北昨再提起抗告，力爭程序正義。

吳瑞北聲請假處分被駁 再提抗告

吳瑞北在臉書發文，「爾愛其羊，我愛其禮，堅持程序正義，邁向法治國家。剛送出抗告狀，就讓法律來釐清吧。」

律師黃帝穎表示，由於管在司法及監察院都還有案在身，未必可以順利當完任期。以監察院調查管違法兼職為例，由於管任公職期間，收受週刊酬勞每個月高達五萬元，顯非合理範圍，違反公務員服務法甚明，一旦監察院通過彈劾，管的公務員懲戒最重可撤職，即當然失去校長資格。此外，吳瑞北尚在行政救濟中，行政院訴願會或法院若撤銷聘管處分，管擔任校長依然會失去合法性。

兼職案若遭監院彈劾 最重可撤職

台灣大學應用力學研究所教授、台大校務會議代表王立昇則表示，針對台大校長遴選的爭議，管中閔上任後應儘速成立公正超然的特別委員會，比照前年論文造假案調查和處理。

王立昇也表示，管中閔應該要坦誠與校內老師和學生溝通，面對大家的質疑，以化解過去的爭議，且應把政治摒除在校務之外，也要減少與財團的掛鉤，用人唯才，不應該對支持他的人特別重用，對反對的他人特別排斥；唯有團結校內師生，才能在面對高教困境的當下往前走，讓台大成為頂尖一流大學。

台大教授鄭秀玲則公開質疑，監察委員已調查出管中閔擔任公職期間，長期在某週刊月領數萬元寫專欄，恐違反公務員服務法兼職規定，可能被監察院彈劾，如此充滿爭議的管校長上任後，台大拿納稅人的預算將會拚誰的經濟？是否會以公家資源回饋給那些大力奧援他當選的台大既得利益團體？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/