50多名志工扛加壓艙 送進29山屋

2019-01-07

〔記者林惠琴／台北報導〕為了幫助高山症患者緩和不適症狀、甚至救命，急診專科醫師王士豪及台灣野外地區緊急救護協會發起送攜帶型加壓艙上高山計畫，由一群愛山的「憨人」，花了三年半時間，靠著人力搬運，將加壓艙一個一個送進高山山屋，目前已有二十九個高山山屋完成建置，造福山友。

王士豪在大學時期是登山社社長，最愛探訪台灣百岳，並因此投入高山醫學研究，結果發現山友發生高山症比例高達三十六％，每三人就有一人；除了低壓、低氧狀態所引起走路不穩、胸悶、呼吸困難、頭痛、嘔吐、昏迷等症狀外，嚴重的更會有肺水腫或腦水腫，未及時撤離，恐會在六至十二小時內奪命。

台灣野外地區緊急救護協會二○一五年在各界熱心捐助下，成功募集一百個加壓艙，當出現高山症症狀時，讓患者躺入其中，其他人以腳踩幫浦充氣，十分鐘就可增加壓力，達到海拔下降一千五百至一千八百公尺的效果。

不過，加壓艙長二．二公尺、重八公斤，緊急時刻如何送上高山，是一大問題。王士豪因而發起「送加壓艙上高山」計畫，共計五十多名熱愛爬山的志工響應，前後花費三年半時間，一步一步將加壓艙送入二十九個高山山屋。

山路崎嶇不便，又要克服多變天氣，在中央山脈南二段各山屋的設置過程尤其艱苦，志工淋了七天的雨終於完成。而這些加壓艙至今已成功挽救七個人的性命，他們辛苦付出，讓更多喜歡爬山的人，可以平平安安地回家。

為了感謝志工協助，台灣野外地區緊急救護協會近日發表紀錄片「送加壓艙上高山」，向這群無私奉獻者致敬。

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