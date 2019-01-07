1155廚餘養豬場 一週內檢核／中央災害應變中心決議 未通過者全面改用飼料或退場

2019-01-07

〔記者林惠琴、邱芷柔、詹士弘、蔡清華／綜合報導〕行政院昨召開非洲豬瘟中央災害應變中心第三次會議，為降低廚餘養豬對於非洲豬瘟疫情傳播的風險，決議未列管的一一五五場廚餘養豬場，必須在一週內通過檢核，否則不可再用廚餘養豬，若不改用飼料，則須退場。

廚餘是非洲豬瘟的其中一種傳播方式，農委會已要求廚餘養豬業者要將廚餘高溫蒸煮達中心溫度九十度持續一小時，並推出補助農民改用飼料與退場輔導措施。

農委會統計，去年八月有廚餘養豬場二○四五場，十一月降至一七七六場。截至今年一月初，環保署列管廚餘養豬場三五七場，未列管的廚餘養豬場一一五五場。

廚餘製成有機肥 脫水送焚化

面對非洲豬瘟來勢洶洶，已有養豬業者不再收廚餘，各養豬大縣正努力讓廚餘去化。雲林縣去年率先禁用廚餘餵豬，環保局長張喬維表示，生廚餘製作成有機肥，熟廚餘瀝乾後送化製場，經一五○度高溫殺菌後製成「肉骨粉」，最後將「肉骨粉」送往南亞有機資源回收場製作成有機肥料，只要檢驗配方比率沒有問題，就會免費提供給農民。

屏東環保局表示，將加強宣導民眾排出廚餘前，先瀝乾水分、油脂，環保局也同步採購脫水設備，以利未來廚餘送焚化爐去化。高市府除依環保署指示處理，環保局長袁中新表示正規劃生質能源廠，以有效解決高雄市未來長遠的廚餘問題。

金門2件棄置肉品又驗出病毒

違規攜帶中國肉品仍是非洲豬瘟可能侵台的最大威脅，金門水頭碼頭棄置箱內取得的肉品，又有兩件檢出非洲豬瘟病毒。

檢驗678件中國肉品 10件陽性

農委會統計，針對旅客違規攜帶與棄置的中國肉品採樣檢測累計七○八件，完成六七八件檢驗，有十件呈現陽性反應，來源遍及福建、哈爾濱、重慶等地。

農委會副主委黃金城說明，肉品檢測出非洲豬瘟陽性的相隔天數越來越密，從一開始的六十五天，到十幾天，甚至連續檢出，顯示密集度提高，民眾更要提高警覺。

44件違規攜帶 僅2人繳20萬罰鍰

從去年十二月十八日將違規攜帶相關肉品的裁罰金額提高至二十萬以來，累計四十四件違規，均是中國籍旅客或陸配，迄今僅有中國籍的賀姓男旅客，以及已取得中華民國籍、嫁到台灣的陳姓女子繳交。

農委會指出，罰鍰有一個月期限，若屆時仍未繳付，會提交行政執行，國外人士則可能與內政部討論禁止未繳納罰鍰者入境。

廚餘數量與處理概況表格

雲林禁止廚餘養豬，目前熟廚餘回收後統一在虎尾廚餘轉運中心濾乾，送化製場高溫處理再利用。（記者黃淑莉攝）

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