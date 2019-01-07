病人自主法上路 罕病病友盼納入

〔記者周彥妤、林惠琴／台北報導〕亞洲第一部保障病人善終自主權專法「病人自主權利法」昨上路，民眾可在健康時透過諮詢，事先簽署「預立醫療決定」，為日後在特定情況下，有權選擇可終止、撤除或不施行心肺復甦術等維持生命治療，或鼻胃管灌食等，有尊嚴地走完人生最後一哩路。
根據「病主法」，年滿廿歲且為完全行為能力人，可至全台七十七家提供該服務的醫療院所，透過「預立醫療照護諮商」簽「預立醫療決定」並註記於健保卡。
每小時諮商收費上限3500元
外界認為諮商費不低，衛福部醫事司司長石崇良昨在「預立醫療照護諮商」體驗活動回應，一小時費用上限三五○○元，個案通常需花卅至九十分鐘，不少醫院基於公益、自行吸收成本，未來也將免費補助中低收入戶、居家失能及癌症病患，待觀念普及，諮商時間減少，費用也許能再降低。
台北市聯合醫院總院長黃勝堅表示，聯醫三年前參與臨床試辦計畫，有三八九位民眾響應，七大院區已為預立醫療諮商準備服務，盼讓民眾在醫療過程有知情、選擇及決定權利，並勇於捍衛自身善終權；至於諮商費用，聯醫已降至二二五○元。
昨在現場進行諮商的陳小姐說，若變成植物人，不希望拖累家人，但死亡話題在家中是禁忌，透過預立醫囑的諮商，終能向家人吐露心願並討論，非常感激。
年近六旬的張女士則說，社會上大多數人會迴避、不主動談論死亡的事，但生命無常，與其無視不如儘早自行決定，諮商程序可讓家人正視此議題，是件好事。
病人自主研究中心執行長楊玉欣則呼籲，目前病主法適用包含末期病人、不可逆轉昏迷狀況、永久植物人、極重度失智，最後一項是其他經公告疾病，就有不少罕病病友希望納入，政府應儘速公告。
簽卡後能否後悔？若失智家人可醫治卻無法確定？民眾對預立醫囑仍有諸多疑問。安寧照顧基金會執行長林怡吟指出，前年七家醫院試辦就接獲計二百四十件簽署，當時發現與家屬溝通最不容易，去年擴至六十五家醫院試辦，因強化人員訓練、宣傳，類似問題明顯減少，政府對新制應加強宣導溝通。
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