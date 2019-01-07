去年新生兒18.1萬 8年新低／不婚不生！結婚對數僅13.5萬對 也創下9年新低

2019-01-07

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕少子化海嘯席捲台灣，內政部最新統計，二○一八年新生兒人數跌破八年新低，僅十八萬一六○一人，較前年大減一萬二二四三人，全年結婚對數只剩十三．五萬對，反映年輕人「不婚不生」現象惡化，僅略勝十年前金融海嘯爆發後的慘淡情況。

截至去年十二月底統計，台灣總人口數二三五八萬八九三二人，男性一一七一萬二千多人、女性一一八七萬六千餘人，女多男少。

而全台去年粗出生率（每千人中出生人口比率）七．五六‰，出生人口數為八年來最低。

台灣二戰後嬰兒潮，每年約有卅萬至四十多萬名新生兒，二○○八年金融海嘯首度跌破廿萬大關，二○一○年創下史上最低、僅十六萬六千餘人出生。之後每年出生數在廿萬上下，二○一七年跌至十九萬餘，去年僅剩十八萬多人。

粗出生率 屏東墊底

內政部更指出，去年各縣市粗出生率最後三名，為屏東縣五．一‰、嘉義縣五．二‰、基隆市五．五‰；最高則是連江縣十八．九‰，桃園市十．二‰，彰化縣及新竹市均約九．二‰、排第三。

統計也顯示，去年新人結婚對數十三萬五四○四對，較二○一七年減少二六三○對、減幅一．九％，創下九年新低，僅比二○○九年十一萬七千對稍高。

400多萬適婚青壯年未婚

據指出，截至前年底，台灣廿歲至四十歲人口，有高達四四二萬人未婚，四十歲以上也有一百多萬人未婚嫁；去年僅廿七萬人結婚，至少還有四百多萬適婚年齡的青壯年未婚。

內政部官員分析，出生人口數與結婚對數息息相關，結婚少連帶影響新生兒下滑，民眾教育程度提高、找不到合適對象、年輕人薪資條件低、房價過高等問題，都是造成晚婚、不婚或少子化的因素。

政院推出政策補助催生

內政部戶政司司長張琬宜表示，政院去年中已提少子化因應對策，推動準公共化托育補助，相關政策要反映在數據上須幾年時間，內政部另也正興建社會住宅，要減輕年輕人成家立業負擔，若為新婚夫妻未來可獲優先評點補助，希望營造年輕人成家、生育的友善環境。

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