台中+高雄／中國團客少 旅宿供過於求

2019-01-07

〔記者張菁雅、葛祐豪、王榮祥／綜合報導〕中國團客減少，台中、高雄旅館業者受到衝擊，然而這兩年來旅館數目仍持續增加。部分業者感慨房間數飽和，生意難做。

台中市去年有四家小型舊旅館申請歇業，但全市仍新增廿六家旅館，今年還有多家大型旅館開幕，恐供過於求。逢甲商圈的旅館業者就說，台中市旅館業這兩年房價多下降求客。

台中長榮桂冠酒店網路訂房價格最低僅三千元，更引起注意。公關經理陳怡如解釋，該房價不含早餐，而長榮桂冠房間數多，僅部分價格較低。另外，去年四月底整修外牆，房間窗戶必須封閉，因此調降房價，整修完成後已陸續調升。

高雄市也有旅館供過於求的情況，但並未讓旅遊房價下探。

高雄市觀光旅遊局統計，二○一五至二○一七年，中客住宿高雄從二四二萬人次大減到一一六萬人次，東南亞旅客則從十八萬八千人次成長到三十二萬四千人次。但觀光飯店還是淨增加十七家，且平均房價還從二○一三年的二五二六元，增加到二○一七年的二六五一元。

一般旅館也從二○一三年的三六二家、一五七二四個房間，增加到前年的三九三家、二○五八八個房間，大增近五千個房間，平均房價則從一五九六元增加到一七一八元。

高雄飯店業者普遍認為，中客團對中小型飯店的住房率影響很大，且因航班問題，許多東南亞旅客只停留在北部，希望政府增加南進航班，改善小港機場宵禁問題。

高雄觀光 國旅佔6成多

高雄市觀光局強調，國旅仍是高雄旅宿的主要客源，佔了六成多，外國旅客近年來偏向自由行，因此要求業者需加入國際網路訂房系統。

高雄市觀光局近期陸續推出多款行銷高雄策略，包括每月觀光大使、訂定名人紀念日及推廣在地美食等，全面拉抬高雄人氣。

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