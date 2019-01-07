北北桃／市場強強滾 旅館數量大增

2019-01-07

〔記者蔡亞樺、翁聿煌、魏瑾筠／綜合報導〕大台北觀光市場堪稱蓬勃，既有廉航帶來的自由行旅客，又有商務客住宿需求，北市旅館在六年內從四二九家增加到六三○家，共增加二○一家。青年旅館四、五年前大約僅個位數，去年已有七十家。新北市的情況也不錯，旅宿業總房間數七年來成長四成。

廉航廣開 自由行旅客多

北市觀傳局科長陳雅慧分析，近年因廉航愈開愈多，帶動東南亞觀光客出國旅遊，日韓與泰國、馬來西亞等東南亞國家自由行旅客明顯成長，使得業者願意投入旅館觀光市場。

此外，不少歐美或日本商務人士來台，出差地點大半在北市，他們偏好熟悉品牌，因此國際連鎖飯店相繼到北市拓點。

新北市的情況也不錯。新北市政府觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，新北市旅宿業總房間數從二○一○年的一萬零七十八間成長到二○一七年的一萬四一一五間，七年成長四成、增加了四千多間房間，還有四十案、約三千間的房間數申辦中。

新北市的旅館業者指出，新北市吸引外國人的景點主要是野柳女王頭、九份老街等，「新北歡樂耶誕城」打響知名度，板橋、中和的飯店業者也有受惠。

但業者也坦言，新北市的飯店多需降價一到兩成爭取客源，給團客的折扣更低，經營得很辛苦。

桃園晶悅國際飯店（原桃園大飯店），二○一四至二○一六年底因中客團眾多，平均住房率超過八成，近兩年僅剩一成。晶悅把目標轉向東北亞、東南亞遊客，並將房價調降二成，目前南韓遊客入住率約六成，日本及東南亞占一成。

桃園市觀光旅遊局觀光管理科長李復華表示，桃園旅宿業者不像南部當初看準中客，「押寶式」地大規模興建旅宿，受傷較輕。市府目前以韓客及日客為主要目標，降低中客減少的衝擊。

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