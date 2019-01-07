旅客「北重南輕」 市場兩樣情

2019-01-07

去年觀光旅館營收破430億 南部無感

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年來台觀光客首度突破一千一百萬人次，墾丁卻有大型觀光飯店營收衰退上億元，形成極大差距。據觀光局最新統計，去年前三季觀光旅館總營收達四三○億元，較前一年增逾六億元，但旅館數量逐年增加而稀釋營收，且台北、台中、高雄、花蓮地區中僅台北地區獲利增加，佔全台營收就逾五成；國內觀光市場「北重南輕」現象越來越明顯。

觀光局統計，去年前三季入住國內觀光飯店旅客達八八三萬九六七四人，較去年同期增約六萬四八四○人，其中自由行旅客增幅大於團客衰退。

但就各地區發現，三四八．七萬人住在大台北地區，其次是風景區一一三．二萬人，高雄地區九十．九萬人，台中地區四十．四萬人，花蓮地區四十三．二萬人，桃竹苗約八十八．八萬人。

旅客北重南輕也反映在營收上。去年前三季觀光旅館總營收四三○億四四二萬餘元，較前年同期成長一．五％、六．六億；其中台北地區營收二三四．六億，占比逾一半，且較前一年增加；高雄地區三十三．五億、台中地區十八．七億、花蓮地區七．二億，則小幅下滑。

中高與花蓮旅館續增 稀釋營收

高雄餐飲大學副校長劉喜臨表示，觀光旅館多為四、五星等旅館，幾乎都集中台北市，近年台北更持續有大型觀光旅館進駐，總營收自然上升。而台中、高雄、花蓮旅館持續增加，但觀光營收下滑且更稀釋，所以南北感受差異大。

全台觀光旅館家數、房間數持續增加，只有台北持續賺錢，除地理優勢外，中南部也受團客轉為自由行、八天七夜中客團轉為四天三夜東南亞旅客等市場轉型，加上旅館及民宿不斷擴張，還有非法日租，生存空間越來越小。

旅行商業公會全聯會政策發展委員會召集人高洺塗，建議政府獎勵旅行社開發中南部遊程，但不是像南灣、暖冬這類短期操作。另積極培養南進南出、南進中出的航線，將熱門航線拉到中南部機場，引導旅客多去中南部。

觀光局坦言，目前無論來台旅客和國旅確實以北部旅遊為主，因此陸續針對東部及南部祭出旅遊和包機補貼措施，也希望觀光、旅宿業界正視市場趨勢，不能一味擴建而忽視轉型因應。

六都觀光旅館5年(2014-2018/9) 家數增加情況

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