新南向、廉航助攻 桃機旅運創新高

去年突破4650萬人次 躋身全球前50大機場
〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場去年旅運量創歷史新高、突破四六五○萬人次，躋身全球前五十大機場、成為國際機場「大聯盟」成員。台灣航空市場開年也傳捷報，柬埔寨籍的瀾湄航空申請飛航西哈努克港包機，俄羅斯籍S7航空也規劃開航海參崴往返台北，多家新業者直飛台灣，將再衝高國際旅運。
柬埔寨、俄羅斯等多家新業者 準備直飛台灣
移民署公布桃機去年旅運量四六五三萬人次，較前年增三．七％。桃機公司分析，除了低成本航空蓬勃發展，去年載客數八四九萬、較前年成長十二％，政府推動新南向政策，也挹注東南亞與紐澳等國達九．八％成長率，運量增百萬、達一一三二萬人次；屢傳縮減的中國旅客也有八○三萬人次、成長近二％。
國際機場協會統計，全球五萬多座機場，僅五十座年旅運量達四千萬大關，代表桃機已躋身全球前五十大。交通部代理部長王國材說，這是台灣經濟與觀光發展的具體展現，桃機已是國際機場的大聯盟成員，期許下一步進季後賽，第二航廈擴建四月將完工，容量可再增五百萬人次，第三航廈預定九月開工，力拚二○二三年完工。
飛航台灣新航線也逐年大增。推動新南向有成，柬埔寨旅客訪台去年首度破萬，柬埔寨籍的瀾湄航空首度遞件申請今年直飛西哈努克港—台北的包機。民航局指出，目前柬埔寨航線有華航、長榮、柬埔寨航空，新航線新業者可望再增旅客數。
俄羅斯S7航空則宣布，五月廿四日起開航伏拉迪沃斯托克—台北，亦即海參崴直飛，每週一班往返至十月十一日，航程約三小時五十分鐘。官員分析，台灣拓展俄羅斯觀光，祭出免簽優惠，可望吸引更多業者進軍台灣。
近年以定期包機飛台的俄羅斯皇家航空，則有意飛航定期航班，最快五月每週一班；今年初預計再開新航線的還有馬印、亞航、華信等多家航空公司。
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