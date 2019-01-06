喉嚨卡卡的… 聲帶麻痺誤為咽喉炎

2019-01-06

文／陳建志

一名40歲女性在一次感冒後，總是覺得喉嚨有痰、卡卡的，說話好像不對勁，特別是唱歌時，不僅略微沙啞，還根本無法拉高音。這種症狀持續了好幾個月，原本以為只是咽喉炎或胃食道逆流，服用止咳化痰或制酸劑，症狀依然沒有改善。

就醫時，檢查她的咽喉，確實沒有發現任何異常，但請她嘗試發出「EE~」長音時，聲帶雖然可以完全閉攏，卻無法拉長，看起來「鬆垮垮」的，還黏著痰液。

她其實是罹患了上喉神經麻痺，這是一種「聲帶麻痺」。

正常狀態下，喉返神經及上喉神經一起控制聲門的開合，喉返神經較長，從迷走神經分出後，向下繞過主動脈弓或鎖骨下動脈，再沿著氣管兩側向上爬行，通過甲狀腺下方，進入喉部，管控聲門的開啟與關閉。

上喉神經從迷走神經分出後，在上頸部直接進入喉部，控制喉部環甲肌（連接喉部環狀軟骨及甲狀軟骨的肌肉）的收縮，負責在發聲時把聲帶拉長，一旦發生病變，患者便無法發出高音調的聲音。

上喉神經麻痺比較常見於一般感冒過後，上喉神經末梢因病毒感染而受損，但因為患者的喉返神經功能正常，聲帶還能閉攏，故還能發出幾近正常的聲音，但因聲帶無法拉長，在發聲時的震動較少，往往會有黏液附著，故臨床症狀很像是一般的咽喉炎，會出現慢性咳嗽。

上喉神經麻痺 自行痊癒需時間

此病會自行痊癒，但需數月或數年，在這過程中，患者易因喉部感覺異常而不斷清喉嚨，造成黏膜損傷，衍生慢性喉嚨痛或聲帶結節（長繭）；或是不當地使用喉外肌與頸部肌肉去發聲，長期下來會造成肩頸痠痛。

建議類似症狀患者宜正確就醫，及早接受語言治療或音聲復健，別盲目服用喉糖或胃散，以免衍生更嚴重的音聲問題。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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