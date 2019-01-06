惱人疱疹 愈累愈找上門

2019-01-06

文／張郁琳

◎案例1：陳媽媽時常在嘴唇反覆出現如銅板大小的群聚水泡，又癢又痛，她知道她的單純疱疹又發作了。這個病症不僅造成她極度的不適及不便，更重要的是，她還被先生誤會是否不忠，也擔心傳染給家人，讓她很有壓力。

◎案例2：林先生也在額頭部出現了劇痛的水泡，不同的是，這是他第一次有這個症狀，仔細檢查，發現他在頭皮也有出現類似的水泡，這位先生患的是帶狀疱疹。

無法斷根 免疫系統弱就發作

單純疱疹跟帶狀疱疹，這兩個疾病都是疱疹家族病毒所引起的，都會出現成群的水泡，且都是在免疫系統弱的時候才會發作，例如：疾病、考試、睡眠不足、心理壓力、太刺激的飲食、過度日曬、寒流等均可能引發。

◎如何區分單純疱疹和帶狀疱疹？

●單純疱疹是由人類疱疹病毒一型與二型引起，病毒平時會潛伏在皮膚中，容易復發，但是症狀較為輕微，水泡數量較少，分布也較為侷限性，較常發生於口唇、臀部或是生殖器官附近，一般約1週到兩週即可復原，會經歷水泡、潰爛、結痂，最後脫落而癒合。

如果在發作初期塗抹外用抗病毒藥物，可以加速傷口復原。疱疹發作期間要避免直接接觸，以預防感染。

●帶狀疱疹是由水痘病毒所引起，感染水痘痊癒之後，病毒會潛伏在神經節裡面，等到免疫力比較弱或抵抗力較差時，病毒會伺機活化被誘發而導致發作，帶狀疱疹的病情較為嚴重，發作範圍也較大，病程也較長，約要3週左右，而且會伴隨嚴重的神經痛，水泡會沿著神經節分佈區域蔓延，呈現帶狀分佈，所以命名為帶狀疱疹。

由於帶狀疱疹比較會造成神經痛的後遺症，嚴重者可持續數月至數年之久，有鑑於此，健保局已於12月1日起給付帶狀疱疹的抗病毒藥物，如果及早就醫治療，不僅能即時控制病情，也會大大降低日後神經痛的機率。帶狀疱疹的復發機率較低，大部分的人一生只會發作一次。

保健身體 不要太累不要熬夜

目前醫學上都還沒有辦法讓這兩種疾病斷根，只能靠自己保健身體，增加抵抗力，不要太累，不要熬夜，少吃油炸辛辣等刺激的食物，飲食作息都要規律，注意營養，適當運動，讓自己保持在最佳狀態，才能避免疱疹上身。

年紀較大的長輩可以考慮施打疫苗來預防帶狀疱疹。

（作者為黃瑛超皮膚科診所主治醫師）

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