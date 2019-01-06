又菸又酒又檳榔 小心食道癌

2019-01-06

文／葉秉威

根據106年台灣十大癌症死因統計，食道癌排第9名。事實上，食道癌是癌症中預後相當不好的一種。

一般而言，食道癌分成食道鱗狀上皮癌及食道腺癌，前者為亞洲人所好發。根據統計，台灣食道癌患者約有9成都是屬於鱗狀上皮癌。而食道腺癌，則為西方人較多，多與長期胃食道逆流及巴瑞特氏食道患者所衍生出的晚期併發症。

漸進式吞嚥困難 初期症狀

食道癌症狀多為漸進式吞嚥困難，一開始可能固體食物吞嚥困難，會有食物卡住，甚至嘔吐等症狀。然而因未求診，逐漸演變成連液體都無法吞嚥。此外也可能會有吞嚥疼痛，食慾不佳而體重減輕等症狀。

◎食道癌危險因子

食道鱗狀上皮癌好發於50-70歲族群，男性發生率遠大於女性，且風險性與飲食習慣有很大的關聯，喝酒、抽菸、嚼檳榔，喜喝熱湯及吃含亞硝胺的醃漬食物，少吃蔬果等等都易引發食道癌。所以，食道癌可以說是吃出來的疾病也不為過。其中菸、酒、檳榔同時使用，未來產生食道癌的風險為一般人的200倍。

此外，近來研究指出，喝酒容易臉紅的人，是因身體缺乏一種叫作「乙醛去氫酶」的酵素，導致喝酒後，酒精代謝後產物「乙醛」累積在人體，這樣的族群也比較容易得食道癌。

少吃醃漬食物 多吃蔬果

有頭頸癌病史的患者，像是口腔癌、口咽癌、下咽癌的患者，也是食道癌的好發族群。因為頭頸癌的成因與食道癌相似，都與菸、酒、檳榔刺激相關。據國內統計，新診斷出下咽癌的患者，其中有15%已同時罹患食道癌。

◎如何預防食道癌

預防勝於治療，應極力避免菸、酒、檳榔的攝取，少吃醃漬食物，多吃蔬果，補充維他命C；喝一杯酒就臉紅的人，最好少碰酒為妙。食道癌高風險族群（包括家族食道癌病史者），若有相關症狀，應儘早就醫進行內視鏡檢查；然而就算沒有症狀，最好還是能主動尋求定期篩檢。

針對篩檢出的食道癌前病變或是早期食道癌，是可以進行內視鏡燒灼及切除治療，存活率也因此而大大提升。

（作者為台安醫院胃腸肝膽科醫師）

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