不記名投票擋學生 台大校務會議再「擱置」議案

2019-01-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校務會議再度「擱置」議案！昨天學生為了增加校務參與、追蹤學生權益，提案要求增加一席學生代表加入行政會議，不料討論到一半遭突襲，台大教授官俊榮提擱置動議，不記名投票擋下學生議案。

台大學生會及各學生代表等，昨提議在台大行政會議增設一席學生代表，因學生發現，行政會議部分決策免經校務會議即可生效，但僅部分議案有邀請學生列席，甚至有學生權益相關提案被送入行政會議後不了了之；台大學生會長吳奕柔強調，學生並非想干預校方行政，建議會議提案可分流，與學生無關之議案，可讓學生迴避，其他學校目前也多在行政會議設置學生代表二至四名席次。

但有教授認為學生恐影響行政效率。台大森林系教授袁孝維表示，已有許多會議讓學生參與，行政會議不需學生參與；台大應力所教授王立昇雖不贊成增加學生代表，但建議可表列不邀請學生的議案，其他議案則多邀請學生列席。

校務會議討論半小時後，官俊榮認為意見分歧、難有結論，突然提出「擱置」議案，代理校長郭大維立刻處理，採不記名投票，最後六十六票同意擱置、四十九票不同意，確認學生提案擱置，讓學生頗感無奈。

另，台大電機系教授吳瑞北等認為，校內經費稽核未獲重視，提案建議模仿公司治理，在校務會議下設「經費稽核委員會」；參與提案的王立昇也說，現行台大經費稽核交由稽核室，歸屬行政系統，人力不足、職權有限，並由校長或行政主管安排，欠缺監督力量。

但該案被誤會為要「監督新任校長管中閔」，袁孝維、蘇宏達等代表認為組織不需疊床架屋，台大稽核室主任廖珮真則重申，是替台大做事，不是為校長一人。表決後，反對七十四票、贊成五十八票，提案落空。

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