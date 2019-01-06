台大校友聚傅鐘 批管不適格

2019-01-06

管中閔後天上任 將發起抗爭

〔記者吳柏軒／台北報導〕「部長跑了、管爺來了！」台大預計八日舉行管中閔校長交接典禮，引發部分資深校友不滿，離校多年後重返台大，昨齊聚傅鐘下抗議，痛斥政府放水、管不適格，本週將撰文訴狀、重提訴訟，要持續抗爭，讓管就任無效。

重提訴訟 要讓管就任無

昨到場校友不少年逾七旬，對台大有濃厚情感。抗議發起人黃新田稱，台大是全國最高學府，校長人品不能有瑕疵，但管中閔不誠實又傲慢，無法接受其上任；他也批教育部暗度陳倉讓管上任。

台大校友、律師林憲同表示，前教育部長葉俊榮不理會去年五月、八月教育部不核准聘管的公文，「勉」予同意聘管，構成瀆職圖利，他已遞狀告發，更直批葉會聘管，幕後是前校長陳維昭操盤。外傳陳找立委王金平去跟總統蔡英文談，也使台大案淪為政治考量，沒有憲政與法理。

點名葉俊榮、陳維昭戰犯

林憲同痛批：「我們很憤怒！」除了點名葉俊榮、陳維昭是戰犯，更批管中閔只是陳的傀儡；台大校長遴選委員有財團代表，管未揭露台灣大公司獨立董事身分，台大應重啟遴選。台大校友張邦彥痛批，管面對爭議都「裝死」，不是真正愛台大。

台大校友、前立委周倪安也批，台大一年拿國家一九○億元、台大醫院年收三○○億元等，台大是台灣人的資產，程序正義比選舉更重要，讓管上任不可原諒。

郭大維將卸下1年多代理

台大名譽教授賀德芬要總統蔡英文下達緊急命令，避免台大淪陷；而眾校友也敲響傅鐘、要喚醒「台大魂」，直言管即使上任，仍有司法訴訟在等待；林憲同擬撰文向法院提請停止台大校長交接，呼籲台大師生加入連署，眾人高聲抗議：「重提訴訟、就任無效！」

代理台大校長一年多的郭大維昨受訪表示，自己將卸任，盼所有紛爭告一段落，讓大家繼續往前走；經過此事，校園需要時間平復，相信新任校長會努力用智慧解決。

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