美方禮遇 我首度以外交郵包寄運福7

2019-01-06

專運官方物件 縮短通關時間 無須打開查驗

〔記者簡惠茹／台北報導〕台美合作的福衛七號氣象衛星，將首度以外交郵包（diplomatic pouch）的方式寄送到美國準備發射。這可說是美方對台的禮遇，不僅縮短到美國的通關時間，通關時，海關人員也不能打開外交郵包查驗，福衛七號可望在今年第二季發射，發射前六十天就會準備運送出國。

美國國務院網站指出，外交郵包用途為運送官方使用物件，且根據維也納外交關係公約，不能拆開或扣留外交郵包，也不會使用Ｘ光掃描檢查。

台美合作福7 提供氣象觀測資料

台美二○一○年簽署技術合作協定，由科技部所屬財團法人國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行「福爾摩沙衛星七號」計畫，主要目標是建置操作型氣象觀測星系，福七也將取代福三任務，於低傾角部署六枚任務衛星，以密集提供中低緯度的氣象觀測資料。

台美月底開會 雙邊窗口皆國家單位

國家太空中心副主任余憲政表示，一月底美方相關單位將來台開會討論，進一步確認發射時間。由於這次雙邊窗口都是國家政府單位，所以排定時間後，將首度以外交郵包方式將福衛七號寄送至美國，準備後續發射任務。

余憲政指出，福衛七號升空採用SpaceX公司最新型的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），獵鷹火箭去年成功試飛，將在今年二月初展開第一次正式商業服務發射阿拉伯衛星，台灣的福衛七號則排在第二順位。

可望在第二季發射 60天前準備運美

余憲政表示，升空前六十天會通知運送公司開始作業，由華航貨機運送到美國，之後還需卅至四十天進行整合測試，運送作業最快要等到農曆年後才可能啟動。

福衛三號是全世界第一個以掩星技術進行太空觀測的衛星，但福三只能接收美國GPS的訊號，福七可同時接收包括美國的GPS及俄國的GLONASS全球導航衛星系統（GNSS）訊號，計算出大氣層氣壓、溫度和濕度的垂直剖面圖，福三一天能蒐集兩千個，福七增加到一天四千個，蒐集資料量將比福三多一倍，氣象預報的準確度相當於提高六％，且可增加包含台灣在內的低緯度地區氣象及電離層觀測資料量三至四倍。

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