全國學生美術賽／別讓牠消失 她呈現動保精神拿特優

2019-01-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部舉辦一○七年全國學生美術比賽頒獎，學生大秀人文創意，平面設計類得獎作品「Don’t let it disappear」採用圖地反轉，將樹葉代表森林，拼出動物形態，象徵樹葉森林消失，動物也會跟著消失的動保意涵，拿下特優。

泰北高中三年級學生趙紹雰表示，自己很喜歡動物，參賽時構思許多動物保護的圖像，最後選擇把葉子堆疊，在畫框四周拼貼，中央留白呈現出一頭可愛的鹿，希望傳達概念為，當代表森林的葉子被砍伐消失，代表動物的鹿也將跟著消失，因此作品名稱「別讓牠消失」，希望藉由作品宣傳一定要保護動物的觀念，奪下平面設計類高中美術組特優。

師大附中學生潘羽錫以「阿公的發財車」，拿下漫畫類高中美術組特優，他說，小時候跟父母、阿公阿嬤三代同堂住在台南，看到阿公每天辛苦早出晚歸種田，印象深深留在腦海，因此畫出具多種功能的大型發財車，可幫阿公洗米、爆米花、做小米酒，阿公可早早收工，不必深夜看田等；他的繪畫風格來自擔任美術老師的母親，採黑白手繪線圖；而潘的細膩筆觸深受評審青睞，呈現漫畫美感。

這屆初賽作品就有五萬件報名，進入決賽有八八九一件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等，最後共一○四名學生脫穎而出拿下特優。

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