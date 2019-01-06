擴散差 台中空品一度全市警戒橘

2019-01-06

〔記者楊綿傑、蔡淑媛、陳鳳麗／綜合報導〕今天東北季風增強，中央氣象局預測影響到週二，北部、東北部濕涼，低溫約十六度，到週三才會減弱回暖。西半部背風面這兩天擴散條件差，境內污染物持續累積，台中市空氣品質指標（ＡＱＩ）昨一度全境呈現警戒橘，環保署預測，今天仍亮橘燈，對敏感族群不健康，須做好自我防護。

東北季風增強 週三前北部、東北部濕涼

氣象局預報員林伯東說，這波東北季風將使北部及東部降雨，其中基隆北海岸、宜蘭下雨時間較長，北部及東部其他地方有間歇性小雨，中南部今白天仍有些飄雨，下半天後趨於穩定。溫度部分，各地低溫約在十六至十九度，高溫約廿度，中南部高溫約廿五度。

這波東北季風週三開始減弱，僅東半部有零星下雨，各地低溫會回升到十九至廿度，白天中南部高溫可能逼近卅度，其他地區約廿四度，這樣的天氣型態將持續到週五。

台中火力發電廠已有五部機組停機歲休，多少減輕空污。台中市長盧秀燕表示，已向中央提案檢討中火最老舊第四號機組繼續運轉必要性，減少空污排放，並提議經濟部與環保署共同會商減污議題。

中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，前天中、彰沒有任何一站空品日均值超過標準，台中市也沒有任何一站PM2.5逐時監測值紫爆（大於71ug/m3），代表中火五部機組停機，還是有一定的效果。

南投縣的空氣品質拉警報也持續兩天，縣內三個測站ＡＱＩ全部警戒橘，網友酸政治人物，指中火四日就停機五部，但空污仍嚴重，要南投縣長林明溱帶人去台中市抗議，不能換了台中市長就不抗議。

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