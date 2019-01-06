金門65豬場無異常／豬肉製品受衝擊 業者喊苦

2019-01-06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門發現感染非洲豬瘟病毒的海漂死豬，農委會研判是從中國漂來，前天在小坵島也發現另一頭死豬，檢體已送台灣，金門防疫所派人完成全縣養豬場訪視，金門縣六十五戶豬場、一萬一千頭豬隻幸未發現異常。金門縣府表示，金門六十五戶養豬戶中，有二十八戶以廚餘餵豬，將補助購買飼料，十日起全面禁用廚餘餵豬。

金門縣政府表示，在發現非洲豬瘟病毒的漂流死豬地點，周邊半徑五公里內的養豬場採樣結果已經出爐，非洲豬瘟均呈陰性，顯示並未擴散感染；另由金門縣府代管的小坵島，距離金門本島有七十二浬，四日發現一頭死豬，昨天一早檢體已送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

發現非洲豬瘟病毒死豬的金沙鎮田浦出海口，距離向中國引水的受水池僅約一公里，金門縣民擔心病毒是否傳播到用水家戶？金門縣自來水廠表示，金門縣動植物防疫所已在進水口採樣檢測，檢測結果證明原水並無病毒，每月會取樣水源送檢。

中國海漂豬檢出非洲豬瘟病毒，金門全島「大地震」，由於農委會祭出的「禁運令」長達兩週，當地養豬戶及加工產業陷入過去因口蹄疫動物肉製品無法銷台的噩夢。豬肉乾等加工產業受到衝擊，貢糖業者擔心產品滯銷，忙著向觀光客澄清 「只有含肉鬆的貢糖不能帶回台灣」，解釋「豬腳貢糖」裡面「沒有豬肉」；燒餅業者也忙著澄清「只有鹹的豬肉燒餅才不可以帶到台灣」。

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