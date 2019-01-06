非洲豬瘟若侵台 立即禁廚餘養豬

2019-01-06

農委會仍逐步補助豬農轉型 以飼料取代廚餘

〔記者吳亮儀、楊綿傑、鄭瑋奇／綜合報導〕非洲豬瘟疫情成全台關心焦點，許多養豬戶擔心使用廚餘養豬，恐成為豬瘟防疫破口；農委會昨天臨時召開記者會說明，廚餘養豬暫時不會全面禁止，萬一台灣發生疫情，會「立即」禁止以廚餘養豬。

農委會主任秘書張致盛說，各界都認同廚餘餵豬是重要傳染途徑，但目前仍採逐步補助農民轉型，以飼料取代廚餘。

非唯一傳染途徑 暫時不會全面禁止

農委會說明，使用廚餘的養豬場，經過查核輔導後，實際仍在豢養者減至一千七百七十六場，到本月三日已經完成一千六百六十場查緝工作，其中兩百卅九場已改餵飼料，針對仍未有蒸煮設備的六十四場，已經要求改餵飼料、添置蒸煮設備，若三月底前未改善，可處一千兩百元至六千元。

沒蒸煮設備豬場 3月底前未改善開罰

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，廚餘養豬是台灣長期以來的傳統飼養方式，一年可解決數十萬噸廚餘，但廚餘並非唯一傳染途徑，目前農委會採「禁用廚餘養豬為終極目標」，但仍需跨部會協調。

根據環保署統計數據，二○一七年台灣整年廚餘量大約七十七萬公噸，環境督察總隊副總隊長林左祥表示，廚餘來源包括家戶產生約卅四萬公噸；學校、社區大樓、夜市等剩食約卅三萬公噸；大型餐廳及賣場約十萬公噸，用這些廚餘豢養六十二萬多頭豬隻。

林左祥說，目前家戶及小吃廚餘由清潔隊處理，費用隨水徵收；如果全面禁止廚餘養豬，廚餘量較大的小吃店、餐廳或旅館等要自行負擔清運費用。以一天產出兩百公斤廚餘計算，一公噸處理費約兩千元，餐飲業者一個月恐增加一萬兩千元負擔；比較大型的量販店或餐廳，將與業者研商設置高速發酵技術設施，機器約一百至兩百萬。

全面禁用後 餐廳旅館要自負清運費

中華郵政公司副總李甘祥表示，中華郵政已查獲一○九件含肉品包裹，當中二十一件來自中國，呼籲民眾要堅持「三不一要措施」，不自國外攜帶肉類產品入境、不自國外網購肉類產品寄送台灣、不參觀國外畜牧場及發現來源不明肉品要主動通報。

為防止受污染豬肉商品透過郵遞通路入侵台灣，中華郵政已將來自疫區的郵件分流、分區集中管理、隔離搬運。李甘祥表示，目前郵政防疫非常緊張，來自疫區的進口郵件都會特別隔離出來，要經過檢疫犬、Ｘ光機檢驗，確認後才會放行。

防檢局基隆分局副分局長劉天成表示，目前全台共有四十七隻檢疫犬，現正積極訓練新一批檢疫犬，檢疫犬養成需要一年時間。

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