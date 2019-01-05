高鐵春節車票開賣 民怨系統卡死

2019-01-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵春節疏運車票昨日凌晨零點開放售票，許多民眾抱怨系統卡死，不過高鐵公司表示，昨日開放訂位後四分鐘內，成功完成四萬一千餘張車票訂位，並無當機卡死情況。

不過同一時間，台鐵局因中華電信網路程式出問題，造成訂票資訊無法傳送至台鐵端，旅客無法順利訂票，直到凌晨零點十分才恢復正常。

高鐵公司表示，昨日開放訂票後，有專人隨時監測售票狀況，各系統均維持正常訂票效率。若與去年春節疏運訂位情況相比，去年開放訂位第一個小時，成功售出逾三十七萬張車票；今年第一個小時則成功售出逾四十二萬張，顯示系統處理旅客訂位效率提升。截至昨晚間九點，已售出逾六十四萬張車票。

依照過往經驗，春節疏運首波南下人潮，將出現在最後一個上班日（二月一日）下午開始，一直延續到隔天上午；北返方面，則從大年初四（二月八日）起，陸續湧現返回工作崗位人潮。高鐵公司提醒已訂位旅客盡早完成付款，若三日內未付款，系統將自動取消訂位並釋出座位，尚未買到車票旅客，屆時可再上網查詢是否仍有餘位。

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