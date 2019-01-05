怕啥？ 監院3度約詢 管爺都不到

2019-01-05

〔記者鍾麗華、溫于德、林曉雲／台北報導〕台大財金系教授管中閔八日即將上任台大校長，監察院昨天第三度約詢管中閔，但管以「準備上任台大校長，交接繁忙」為由再度請假。相關人士質疑，「監院三次約詢不到，管先生怕什麼？」

監委王幼玲、蔡崇義去年三月調查管中閔赴中兼職案，從管的報稅資料，發現管有多起違法兼職事證，擔任行政院政務委員、國發會主委期間，以不具名方式在週刊寫專欄，每年領取稿費達六十餘萬元，另中研院經濟所所長任內於政大等校兼職，並未報中研院核准。

監院去年十月五日第一次發函約詢管中閔，他以眼疾為由請假，但十月八日跑到嘉義市與當時議長蕭淑麗吃雞肉飯；監院去年十二月二十五日再度約詢，由於前一天，前教育部長葉俊榮通過管任命案，他以媒體大幅報導台大校長案「不適宜出席」，再度請假。

調查報告一個多月後出爐

王幼玲說，監察院約詢管中閔三次，管都請假未到，未來不會再約詢，調查報告大約一個多月後出爐。

吳瑞北司法救濟 皆被駁回

另，校長參選人之一的台大電機系教授吳瑞北，緊急聲請「定暫時狀態假處分」，台北高等行政法院認為，經聽取雙方陳述並發函台大徵詢意見，再權衡台大校長遴選爭議牽涉各方公私利益後，認為吳請求維持「相對人（教育部）已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」現狀，尚無必要性，應予駁回。

再者，吳瑞北另於去年十二月廿八日提出「備位聲明」，請求停止教育部同意讓管上任的函文，但合議庭認為，吳並非函文受文者，且未對函文提起訴願，卻又聲請停止執行，不符合行政訴訟法相關規定，予以駁回。

另一位校長參選人、中研院副院長周美吟首度在臉書貼文，指大學校長遴選委員會理應負責徵求合適人選，進行過濾篩選，用面談及其他方式深入了解候選人，並經過充分討論後做成共同決定。

她為台大校長遴選紛爭感到痛惜，希望日後有理想有勇氣投身大學校長遴選的候選人，不再被有既定立場的人士捕風捉影、抹黑，校長遴選遠離台灣的政治與選舉文化。

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