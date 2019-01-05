印尼學生拍片澄清非學工

2019-01-05

〔記者林曉雲／台北報導〕就讀醒吾科技大學「新南向產學專班」的印尼學生被立委質疑淪為學工爭議，傳升級為外交事件，印尼政府暫停印尼學生來我國就讀新南向專班，但教育部和外交部表示，並未收到此一訊息。

傳印尼暫停學生來台 教育部、外交部否認

教育部技職司長楊玉惠昨天嚴正澄清，有媒體指印尼學生被逼吃豬肉，完全不是事實，台灣人不可能這麼惡質，這些媒體報導對於國家形象傷害很大。

楊玉惠表示，教育部和外聘委員日前到醒吾科大和印尼學生面談，查明有些媒體報導所稱均非事實，教育部去醒吾科大查核五、六次，並未查獲如媒體所指的違法打工等重大違失。

楊玉惠表示，印尼駐台代表處官員亦赴醒吾科大座談，印尼學生澄清沒有媒體所稱淪學工等事。

楊玉惠說明，醒吾科大的印尼學生薪資表，即可證明其打工沒有超過法定二十小時，完全符合勞基法規定，實習則是課程的一部分，學校須先訂定實習計畫，依課程需求排出實習內容，印尼學生來我國學習技職教育，學成回印尼之後，對印尼的經濟建設及台商企業發展都有幫助是雙贏政策。

醒吾科大新南向專班印尼學生昨發出自製澄清影片給國內外媒體，強調他們在台灣上課，打工賺生活費，配合學校課程到企業實習，讓他們學到台灣企業經驗，也可以應用上課所學到的中文，畢業後回印尼可任職政府機關，專班訓練他們成為專業人員，並非學工。

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